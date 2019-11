Vânia Abreu indica quatro programas que curte fazer na cidade

A cantora e compositora baiana Vânia Abreu faz um convite para olharmos a cidade com atenção. Entrar na Casa que foi de Jorge Amado e Zélia Gattai, conhecer o Farol da Barra por dentro e viajar na paisagem. Celular, só para ouvir música.

Casa do Rio Vermelho - Sentir o amor de Jorge e Zélia, a literatura nas imagens e objetos da casa. Para sentir como é ser baiano por dentro e por fora. Depois almoçar no restaurante Dona Mariquita (e pedir as comidas preferidas de Jorge)!! E ver o mar, caminhando devagar e ouvindo Caymmi no celular!

Passeio guiado - Reúna amigos e agende pelo contato no perfil do Instagram @amoahistoriadesalvador. Revisite sua cidade e conheça como nos tornamos, quem éramos e descubra belezas e detalhes incríveis de nossa história. Pode finalizar na sorveteria Cubana com milkshake de coco...

Farol por dentro - Museu Náutico da Bahia. Saiba do mar, pense no tempo e força das águas... Se quiser viajar, separe uma playlist só com canções sobre o mar... Visite pela manhã...e depois tome um banho de mar no Porto da Barra. Clichê? Não, é simplesmente imbatível.

Pedra Furada - Pedir moqueca de siri mole. Depois assistir a um filme de verdade no Cinema Itaú Glauber Rocha, antes ou depois de ver o pôr do sol na Praça Castro Alves. Observe detalhes e aproxime-se da cidade.