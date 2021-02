'Vão me cancelar por que?', questiona Karol Conká no 'BBB21'

Momentos antes da festa do Big Brother Brasil 21, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 11, Karol Conká afirmou que acredita que não está sendo cancelada nas redes sociais. A cantora falava com Gilberto e Rodolffo sobre Arcrebriano, que foi eliminado do reality show da Globo, nesta terça-feira, 9, quando o sertanejo indagou se os brothers achavam que o eliminado estava sendo alvo de críticas na internet.



Karol negou e também falou sobre ela. "Gente, por quê? Vão me cancelar por quê? Por que eu xinguei a atriz lá [Carla Diaz]? Não tem porque me cancelar. Eu sou o deboche, eu sou assim. Não fiz mal para ninguém", disse ela.



Porém, fora da casa, as brigas e declarações polêmicas da rapper estão repercutindo em forma de cancelamentos na sua carreira. O Festival Rec-Beat, para o qual a artista já estava confirmada, anunciou o cancelamento de sua participação por conta de "declarações e atitudes" "que confrontam os princípios do festival".



Além disso, o programa Prazer, Feminino, apresentado por Karol ao lado da ex-BBB Marcela McGowan, teve sua exibição suspensa pelo canal pago GNT. Segundo a emissora, a data para o programa ir ao ar foi "revista".



Karol e Viih Tube

Durante a festa do BBB 21, Conká revelou, em uma conversa com Fiuk e Lumena, que poderia "dar uma voadora" na Viih Tube, uma vez que a sister já é maior de idade, pois não gostou quando ela pediu para não ter briga no evento. A cantora demonstrou estar incomodada não só com a youtuber, mas também com Carla Diaz, com quem teve um desentendimento na última festa. Na ocasião, a cantora disse que a atriz estava flertando com Arcrebiano na casa, o modelo que a rapper estava se envolvendo, porém depois se desculpou com Carla e assumiu que aquilo não era verdade.



"A partir do momento em que pedi perdão [para Carla] e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha [Viih Tube] e fica 'ai, amanhã tem festa, não quero ninguém brigando'. Quase que eu virei para ela e falei assim: 'Você já é de maior? Então já dá para te dar uma voadora", disse Karol.