Vaquinha para Darlan ir a Paris-2024 fecha com mais de R$ 300 mil

Darlan Romani ganhou uma enorme ajuda para disputar a próxima edição da Olimpíada. A vaquinha virtual criada para ajudar o atleta do arremesso de peso a ir para Paris-2024 foi encerrada nesta terça-feira (17), e arrecadou nada menos que R$ 302.275 mil. O sucesso foi tanto que o valor é mais que o dobro da meta estipulada, que era de R$ 150 mil.

A campanha foi criada por torcedores, que ficaram emocionados com a história de superação e força de vontade do atleta. Antes de chegar aos Jogos de Tóquio, em que terminou em quarto lugar, Darlan passou por cirurgia de hérnia de disco, teve covid-19 e ainda ficou sem seu treinador.

O arremessador de peso usou as redes sociais para agradecer o carinho e apoio da torcida, e explicou que tem recebido apoio também de seus patrocinadores. Ele afirmou que irá destinar o valor excedente para o projeto social Atletismo na Rua. A ONG é de Bragança Paulista, onde Darlan mora, e incentiva que jovens e crianças conheçam e pratiquem a modalidade.

"A iniciativa foi do pessoal do 'Razões para Acreditar' junto com a população que gostou do meu trabalho, que acreditou em mim e querem fazer parte desse sonho [da medalha olímpica]. Vai me ajudar sim nesse período de encerramento de contratos até as novas assinaturas, afinal as contas não param de chegar", disse.

"O valor excedeu, e a maior parte desse valor a gente vai devolver à população através de projetos sociais. Vocês estão me ajudando a me dedicar cada vez mais a esse sonho", completou o atleta.

O valor arrecadado para Darlan superou o prêmio de R$ 250 mil dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aos medalhistas de ouro da Olimpíada de Tóquio.

Apelidado de Sr. Incrível nas redes sociais pela semelhança com o personagem da Pixar, o arremessador de peso bombou nas redes sociais pelo show de carisma. E pelas imagens em que aparece treinando em um terreno baldio. O vídeo foi filmado no início da pandemia, quando Darlan precisou improvisar diante das restrições impostas em Bragança Paulista.

O atleta também ficou sem seu treinador, o cubano Justo Navarro Despaigne, que foi para seu país e não conseguiu voltar por conta das restrições sanitárias. Desta forma, ele não teve orientações presenciais na reta final para Tóquio.

Na Olimpíada, Darlan terminou em quarto lugar no arremesso de peso, com a marca de 21m88. O americano Ryan Crouser ganhou o ouro, arremessando 23m30 e estabelecendo o novo recorde olímpico. Joe Kovacs, também dos Estados Unidos, levou com a prata, com a marca de 22m65, e o neo-zelandês Thomas Walsh ficou com o bronze, com 22m47.