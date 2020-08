VAR anula gols do Santos e Flamengo volta a vencer no Brasileirão

No duelo entre Santos e Flamengo deste domingo (30), na Vila Belmiro, o protagonista não foi o incisivo Marinho, do Peixe, nem o artilheiro Gabriel, do rubro-negro. Quem roubou a cena na partida pela 6ª rodada do Brasileiro foi o assistente de vídeo, também conhecido como VAR.

O recurso entrou em ação duas vezes antes dos 15 minutos de jogo para anular dois gols do Santos. Aos 9, Raniel desviou cruzamento de Pará, porém o árbitro Wilton Pereira Sampaio apontou impedimento após checagem.

Aos 15, Marinho cobrou falta, a bola passou por todo mundo e entrou. Novamente com o recurso de vídeo, Wilton Sampaio entendeu que Jobson, em posição irregular, havia participado do lance, mesmo sem ter tocado na bola, mas chamando a atenção da zaga.

Esse segundo foi o que gerou mais polêmica, sobretudo por se tratar de uma interpretação do árbitro se houve participação do atleta santista ou não. No intervalo, dirigentes do Santos entraram no gramado da Vila para pressionar o árbitro.

O fato é que o árbitro precisou de quase 10 minutos, se somados os dois lances, para anular os gols. Com isso, quebrou também o ritmo avassalador demonstrado pelo Peixe no início do jogo.

O Flamengo aproveitou a deixa para equilibrar as ações e criar também as suas chances. Já na reta final do primeiro tempo, foi o momento em que mais pressionou.

Aos 50, o aniversariante do dia, Gabriel, recebeu após um contra-ataque em velocidade puxado por Michael e fez o gol da vitória do Flamengo. Foi o primeiro triunfo da equipe na Vila Belmiro desde 2011.

O Flamengo vem se recuperando na tabela do Brasileirão após um início ruim. É o 9º colocado, com 8 pontos. A equipe, que perdeu as duas primeiras rodadas, está invicta há quatro. É o próximo adversário do Bahia, na quarta-feira (2), em Pituaçu, e não terá Bruno Henrique, suspenso. Já o Santos é o 10º colocado, com 7 pontos.

São Paulo vence Corinthians com gol nos acréscimos

O São Paulo venceu o Corinthians no clássico paulista deste domingo (30) na base da emoção. O gol da vitória por 2x1 veio aos 46 minutos do segundo tempo, gol marcado por Brenner. Antes, Hernanes e Ramiro, nessa sequência, haviam feito no primeiro tempo.

Ceará de Guto Ferreira vence a segunda no Brasileirão

O Ceará de Guto Ferreira, campeão do Nordeste, parece ter embalado na Série A. Depois de vencer o Bahia na rodada anterior, bateu o Atlético-GO de Vagner Mancini fora de casa por 2x0, gols de Vinícius e Lima. O Vozão agora é o 11º, e o Dragão, o lanterna.

Coritiba vence e afunda Sport na zona de rebaixamento

No duelo da estreia de técnicos, melhor para Jorginho, do Coritiba, que bateu Jair Ventura, do Sport. O gol da vitória por 1x0 do Coxa no Couto Pereira saiu aos 49 minutos do 2º tempo, com Sabino, cobrando pênalti. O Sport é o 19º, com 4 pontos.