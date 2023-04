Vasco é o maior freguês do Bahia entre rivais da Série A nos últimos 12 jogos

A largada do Bahia no Campeonato Brasileiro não foi nada boa. O Esquadrão perdeu as duas primeiras partidas disputadas, e ainda não somou pontos na competição. Se ainda pensa em alçar voos altos, terá que achar o caminho dos triunfos com urgência. Precisando da reabilitação, o Esquadrão vai encarar um rival que tem trazido boas recordações para o torcedor tricolor ultimamente: o Vasco.

Dos últimos 12 encontros entre as equipes, o Bahia ganhou metade: seis. Também perdeu quatro vezes e empatou duas, somando um aproveitamento de 55,6%. Esse é o melhor rendimento do clube contra todas as equipes da Série A.

O triunfo mais recente veio em agosto do ano passado, pela Segundona. Em um jogo de dois gols contra, um de Quinteros e outro de Ricardo Goulart, o meia-atacante fez também a favor e decretou o 2x1 tricolor, na Arena Fonte Nova. Foi com gostinho de revanche, já que o Vasco havia vencido no primeiro turno, por 1x0.

O levantamento feito pelo CORREIO aponta que, diante do cruz-maltino, o Bahia tem os melhores números na defesa. Dentro desse recorte, sofreu apenas nove gols (média de 0,75 por partida). O ataque não lidera as estatísticas, mas chega perto: com 19 gols anotados (média de 1,58), é o segundo melhor, empatado com os duelos contra o Fortaleza. Ficam atrás apenas dos confrontos contra o Goiás, em que o tricolor marcou 22 vezes.

Por outro lado, o Esquadrão sofreu 22 gols do Esmeraldino dentro do período avaliado, resultando em um saldo de 0. Já o saldo contra o Vasco também é o melhor dentro do levantamento: 10.

Aproveitamento do Bahia nos últimos 12 jogos contra times da Série A*

*O Bahia só disputou dois jogos na história contra o Cuiabá, por isso não entrou na conta. Ambos terminaram empatados.

Logo depois do Vasco, o melhor aproveitamento do Bahia dentro desse período é diante do Goiás e São Paulo: 47,2% sobre ambos. Foram quatro triunfos, cinco empates e três derrotas nos encontros contra cada um.

Em contrapartida, Flamengo, Palmeiras e Internacional têm sido as maiores pedras no sapato recentemente. O rubro-negro carioca foi quem impôs o maior número de gols sobre o Esquadrão nos últimos 12 duelos: 29 no total. Ou seja, a cada partida, o Bahia sofreu uma média de 2,42 gols. O tricolor, por sua vez, aplicou 14 gols no rival - incluindo o triunfo por 3x0 na Arena Fonte Nova em 2019.

Já o Palmeiras é o único dos clubes presentes na Série A que está invicto diante do Esquadrão no período analisado. Foram sete empates e cinco vitórias do Verdão, sem derrotas. O aproveitamento do Bahia diante do rival é de apenas 19,4%.

Só não é pior que contra o Internacional: 13,9%. O tricolor até ganhou do Colorado uma vez entre os últimos 12 jogos, e se deu bem: derrotou o rival por 2x0 na partida de ida da segunda fase da Sul-Americana de 2014. Como a volta terminou empatada em 1x1, o Bahia foi quem avançou. Mas parou logo em seguida, ao cair nos pênaltis para o Universidad César Vallejo.

O único clube que não aparece no levantamento feito pelo CORREIO é o Cuiabá. Isso porque o Esquadrão disputou apenas dois jogos contra o Dourado. Ambos foram válidos pelo Brasileirão de 2021 e terminaram empatados.

O duelo do Bahia contra o Vasco será em São Januário. Dos últimos 12 jogos entre as equipes, seis tiveram o cruz-maltino como mandante. O anfitrião venceu quatro vezes (67%), o Esquadrão triunfou uma vez (17%) e uma outra partida acabou em 0x0.

O novo encontro será na próxima segunda-feira (1º), às 20h. Ao fim da partida, será definido se haverá aumento ou queda no aproveitamento tricolor diante dos cariocas.