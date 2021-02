Vasco empata com Corinthians e só evita rebaixamento com milagre

Um jogo de poucas emoções e muito ruim tecnicamente foi o símbolo da frustração das campanhas de Corinthians e Vasco no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), as duas equipes ficaram no 0x0 na Neo Química Arena, em São Paulo, e vão para a última rodada da competição sem grandes expectativas. Pior para a equipe carioca, que está praticamente rebaixada.

Para não cair à Série B pela quarta vez na história, o Vasco precisa na quinta-feira vencer o Goiás em São Januário e torcer para o Fluminense bater o Fortaleza no Maracanã. Além disso, a equipe carioca terá tirar uma diferença no saldo de 12 gols para o rival nordestino. Uma missão bastante improvável. O Corinthians acumulou a terceira rodada seguida sem vencer e parou nos 50 pontos, na décima colocação.

A partida decisiva para os dois times deixou os jogadores bastante nervosos em campo. Em vez de bom futebol e de lances atrativos, muitas discussões e divididas. Ainda com o sonho de vaga na Libertadores, o Corinthians tocava a bola sem ter criatividade. O Vasco precisava da vitória a qualquer custo para evitar o rebaixamento e teve a postura de não se arriscar tanto no início.

A partida de poucas emoções teve como primeiro lance de perigo um chute do corintiano Fagner, aos 17. O lateral foi, como sempre, o grande articulador das jogadas ofensivas. O Vasco procurou segurar o ritmo e jogou no primeiro tempo como se o empate fosse suficiente. O único chute de perigo foi dado por Carlinhos, aos 37 minutos. De resto, a equipe carioca foi cautelosa até demais.

O monótono primeiro tempo fez os times concluírem que era preciso ter outra postura na etapa final. O Corinthians fez duas alterações no time e o Vasco passou a avançar mais. A partida ficou mais movimentada, embora o time paulista continuasse a dominar. A equipe carioca só conseguiu assustar aos 23 minutos, em um lance curioso. Carlinhos tentou cruzar, mas a bola acertou o travessão.

Os treinadores até mexeram várias vezes no time. Mas o jogo não melhorou. O Vasco pareceu despertar muito tarde na partida para a necessidade urgente de vitória que tinha. Faltou apetite. O Corinthians até teve o domínio das ações e ficou mais perto da vitória. Porém, faltou qualidade para que pudesse vencer um adversário que apesar da situação de desespero, não se arriscou tanto.