Vasco x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa do Brasil ficou no passado para o Bahia e o tricolor mira agora a conquista dos seus primeiros pontos na Série A do Brasileirão. Nesta segunda-feira (1º), o tricolor encara o Vasco, no estádio de São Januário, pela 3ª rodada da competição. Fora de casa, o Esquadrão tentará quebrar a sequência de duas derrotas seguidas nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Algo que não acontecia há 43 anos. O técnico Renato Paiva pode ter o retorno do meia Thaciano. No ataque, Vinicius Mingotti está à disposição e pode estrear com a camisa tricolor. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Vasco x Bahia terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 20h.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair, Andrey e Marlon Gomes; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. Técnico: Maurício Barbieri.



Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Flávio Rodrigues de Souza. Ele será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa (Trio de São Paulo).



O árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins (RS).