Vazam na internet primeiras fotos de Messi com a camisa 30 do PSG

As primeiras imagens de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (10). Nas postagens - nenhuma delas oficiais do clube -, é possível ver que o craque optou pelo número 30, o mesmo usado por ele quando estreou profissionalmente no Barcelona, em 2004

Em uma das fotos, o jogador aparece no gramado do Parque dos Príncipes, de terno, exibindo a camisa 30 e seu nome abaixo. Atrás, é possível ver a mensagem do clube: 'bem-vindo, Leo Messi'. Há também vídeos que mostram o astro batendo bola, já usando o uniforme completo.

Até mesmo o jornal catalão Mundo Deportivo reproduziu uma imagem do ídolo do Barcelona como jogador do PSG, e expressou o sentimento da torcida do time espanhol: "Sem palavras".