Vazamento deixa Boca do Rio sem água

A vida da população soteropolitana não tem sido fácil nesses primeiros dias de Carnaval. Durante a quinta-feira, 16 localidades de Salvador ficaram sem água em virtude do rompimento de uma linha de distribuição de grande porte na avenida Reitor Miguel Calmon, nas imediações da Praça Lord Cochrane. Hoje, o vazamento de uma tubulação da Embasa na Avenida Eugênio Sales, na Boca do Rio, deixou sem água as comunidades de Pituaçu, Boca do Rio, Jaguaribe e Piatã.

Em nota, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) informou que o problema foi identificado pela manhã, mas o problema só começou a ser resolvido no final da tarde, uma vez que a tubulação estava sob um poste de energia elétrica e a manutenção exigia que os técnicos da Coelba retirassem o equipamento de iluminação. “Até a regularização do abastecimento nessa área, recomenda-se o uso econômico da água disponível no reservatório domiciliar”, orienta o comunicado.

A Coelba realizou a retirada do equipamento de iluminação no final da tarde, possibilitando o reparo na linha de transmissão que abastece a região da Boca do Rio (Divulgação/Embasa)

Sem reconhecer as causas do vazamento, a Embasa citou as possibilidades de desgaste das peças ou até mesmo problemas na pressão da vazão para justificar o problema. A Gerência de Comunicação Social da Embasa defende que não existe correlação entre a ruptura ocorrida ontem, na avenida Reitor Miguel Calmon e a fuga de água hoje, na Boca do Rio, e garantiu que as causas do rompimento da adutora ainda estão em avaliação, embora o problema já tenha sido sanado, a via esteja liberada e o fornecimento de água normalizado na área contemplada por aquela linha de transmissão.

Via liberada

A Transalvador liberou o acesso da avenida Reitor Miguel Calmon nessa sexta-feira, 17, depois do recapeamento asfáltico que precisou ser feito pelas equipes da prefeitura de plantão durante a festa. O Vale do Canela é considerado um dos mais importantes corredores de tráfego que atende aos dois principais circuitos da folia.

Quem transitou hoje pela Avenida Reitor Miguel Calmon encontrou a via livre e seca, bem diferente do que ocorreu na quinta-feira, após o rompimento da adutora (Foto: Bruno Concha/Secom )

O secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller reconheceu que a ruptura da adutora trouxe impactos importantes em toda a cidade. “De fato, foi um dia extremamente atípico. Perder uma das principais bases dos corredores de tráfego, principalmente nesse momento de Carnaval, trouxe consequências negativas para toda a região, até diria grande parte de Salvador”, completou.

Até o fechamento dessa edição, a Embasa não tinha previsão de retomada do fornecimento de água na Boca do Rio e adjacências.