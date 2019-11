Vegetarianos e veganos têm maior risco de demência e depressão, diz pesquisa

As pessoas de dieta vegana e vegetarianas possuem um maior risco de desenvolver demência e outros tipos de problemas de saúde mental. Acontece que alimentos de origem animal, como carne, ovos e leite, fornecem substâncias protetoras do cérebro contra doenças neurodegenerativas, como colina, ômega-3 e vitamina B12. Sem elas, portanto, o organismo está menos protegido.

“Famosos aparecem o tempo todo falando sobre como a carne vermelha não é saudável, mas na verdade ela é uma grande fonte da energia que o cérebro necessita”, comentou Max Lugavere, pesquisador e autor do livro Genius Foods (Comida de Gênios, em tradução livre), ao jornal The Telegraph.

O consumo de carne ainda fornece altas doses de ferro, que exerce papel importante na saúde cerebral.

As consequências

Uma pesquisa descobriu que mulheres que não consomem as quantidade recomendada de carne vermelha por semana (até 500 gramas) estão mais propensas a serem diagnosticadas com transtorno de humor, como depressão e ansiedade. Esses resultados também podem ser aplicados aos homens.

A importância do ovo

Antigamente considerado um vilão, o ovo é, na verdade, um dos principais alimentos que podem impactar na saúde do cérebro.Ele contém colina, uma vitamina do complexo B, que pode diminuir o risco de demência em 28%.

“A colina é realmente importante e está concentrada em produtos de origem animal: uma gema de ovo tem cerca de 25% da necessidade diária. Essa substância pode ser encontrada em vegetais, mas em quantidades muito menores”, disse.

O alerta em relação ao ovo também serve para pessoas que comem apenas a clara dos ovos.

Estudos tem reportado que os vegetarianos restritos também apresentam menores concentrações nos tecidos de ômega-3 e vitamina B12 o que pode aumentar o risco para a depressão.

Outras fontes nutricionais

Mas calma, não precisa abandonar seu hábito. Há outras maneiras de se obter esses nutrientes. Entretanto, é recomendável um maior cuidado e atenção para quem segue este tipo de dieta.

O pesquisador recomendou o consumo de abacates, amêndoas, azeite extra-virgem e vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, rabanete, além de chocolate amargo e cogumelos, para garantir os nutrientes necessários para a boa saúde do cérebro. Outra dica é se exercitar regularmente.

Ele ainda destacou que é possível melhorar a saúde cerebral de pessoas que não comem carne com suplementação. “Estudos mostram que veganos e vegetarianos que tomam suplemento a base de creatina apresentam melhores resultados de memória”, explicou.