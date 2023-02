Veículo de Minas Gerais com registro de apropriação indébita é recuperado na Bahia

Policiais rodoviários federais recuperaram, nesta segunda-feira (06), um veículo com registro de apropriação indébita. A ação aconteceu no km 677 da BR- 116, trecho do município de Jequié (BA). Ao ser abordado, o condutor de um automóvel VW/Gol, com placa de Minas Gerais, apresentou versões diferentes sobre a origem do veículo.

Inicialmente, o homem, que não teve a identidade revelada, declarou que o carro era propriedade do seu patrão. Logo em seguida, afirmou ter alugado o veículo por R$ 7 mil. O valor pago, segundo ele, corresponderia a 1 ano de locação. Após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, a equipe constatou a existência de um processo de apropriação indébita do veículo.

O condutor foi autuado pelo crime de Apropriação Indébita de Veículo, previsto no art. 168 do Código Penal. Ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil para continuidade dos procedimentos legais.