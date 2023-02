Veículo é retirado de cratera no Garcia com ajuda de guindaste

O veículo que caiu em uma cratera que se abriu após o rompimento de uma adutora no acesso à Av. Reitor Miguel Calmon, no Garcia, foi removido pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) no final da tarde desta quinta-feira (16).

Para a retirada do veículo foi preciso a atuação de um guindaste que o içou para fora da cratera. Equipes da Transalvador e da Embasa seguem trabalhando no local.

A via continua bloqueada. Com isso, motoristas e motociclistas oriundos da Praça Lord Cochranena Garibaldi, com destino ao Vale do Canela têm como opções seguir pela Av. Vasco da Gama, passar pelos Barris, de onde pode acessar o Vale do Canela pela Centenário, logo após o túnel, ou subir a Ladeira do Garcia.

A Embasa informou que a linha atingida é de grande porte. Os técnicos estão lá desde a manhã de hoje e a cratera já foi esvaziada. Por conta do rompimento da adutora, o serviço de fornecimento de água foi afetado em vários bairros da região do Garcia (veja mais abaixo). Só após o fim da manutenção é que a distribuição será retomada, de maneira gradativa.

A estimativa de conclusão da obra de reparo após rompimento de uma adutora passou para 0h de hoje para amanhã, informou nesta quinta-feira (16) a Embasa. Inicialmente, a empresa havia informado que o serviço seria concluído por volta das 17h.

Entenda o caso

Um carro afundou na Avenida Reitor Miguel Calmon, perto da subida para o Garcia, por conta de um alagamento na região após uma adutora romper na manhã desta quinta-feira (16), criando uma cratera na via. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o veículo afundando, enquanto as pessoas que estavam dentro ficam em pé na parte frontal.

Um casal estava no carro e conseguiu sair pela janela. Não demorou muito para o veículo ficar totalmente submerso. Pessoas próximas observam. "Vai acabar o carro dela", lamenta uma pessoa que gravou a cena, desesperada.

A Avenida Reitor Miguel Calmon faz ligação com a Garibaldi, e é importante para o acesso aos dois principais circuitos do Carnaval soteropolitano, no Campo Grande e na Barra. A folia começou hoje à tarde.