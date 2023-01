Veículo que passou por cima das pernas de ator pesa 6.500 kg

O veículo que atropelou o ator Jeremy Renner, 51, pesa 6.500 kg, cerca de 3 vezes mais o peso de um carro comum. A informação foi divulgada pelo xerife do condado de Washoe, Darin Balaam O acidente aconteceu na manhã do dia 1º de janeiro em Reno, em Nevada (EUA), cidade conhecida por suas montanhas com neve.

Segundo o xerife, o ator foi atropelado pelo equipamento de remover neve em uma estrada privada ao retirar o carro que ficou preso no local. O artista foi levado de helicóptero ao hospital. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela polícia As autoridades do local enviaram uma nota ao The Hollywood Reporter sobre o resgate. "Ao chegarem no local, os agentes colaboraram com os bombeiros e os paramédicos para providenciar o transporte médico do Sr. Jeremy Renner num helicóptero até um hospital na região. O Sr. Renner foi a única parte envolvida

Nesta terça (3), o intérprete do Gavião Arqueiro usou o Instagram para agradecer as mensagens de apoio. "Obrigado a todos por suas palavras gentis. Estou muito acabado agora para digitar. Mas envio amor a todos", escreveu.

Jeremy Renner tem uma mansão nas montanhas de Reno. Na virada do ano, a região passou por uma nevasca que deixou 35 mil casas sem energia elétrica. Nos Estados Unidos, a frente fria das últimas semanas deixou mais de 60 mortos. Em dezembro, ele brincou com os perigos da neve ao mostrar um carro soterrado.