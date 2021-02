Veja 20 serviços de entrega que ajustaram o funcionamento para lockdown

Só não pode pedir bebida alcoólica. No mais, o delivery do fim de semana de lockdown está garantido até a meia-noite. As alterações no funcionamento do serviço fazem parte das medidas restritivas adotadas, em conjunto, pelo Governo do Estado e Prefeitura de Salvador, a fim de conter o avanço da ocupação de leitos de UTI Covid-19, diante do vertiginoso aumento de casos de contaminação pelo novo coronavírus.

O certo, então, é nem pensar em aglomeração e degustar uma pizza, uma sobremesa ou qualquer outro tipo de refeição, sem sair de casa. Pra facilitar a sua escolha, montamos uma lista com 20 opções de serviços delivery que adaptaram seu horário, às novas determinações (confira abaixo).

A situação é grave. Só nesta semana, a Bahia bateu recorde de 137 óbitos por dia, o que levou à suspensão, até esse domingo (28), de todas as atividades que não estejam relacionadas à saúde pública, alimentação e segurança. O decreto determina, ainda, que os mercados, farmácias e padarias podem funcionar até as 20h.

As feiras livres também estão liberadas, desde que em local aberto e com distanciamento. As medidas se somam à restrição da circulação noturna das 20h às 5h, até segunda (01), com a adoção do toque de recolher. Ou seja, o recado está dado: fique em casa.

TUDO PELO CELULAR

1.Jam Burguers (@jammburgers)

Das 16h às 22h

Pedidos: iFood e no (71) 2137-9853



2.Acqua & Farina (@acquafarinassa)

Das 17h às 23h

Pedidos: iFood, 99, Rappi e WhatsApp (71) 9 8145-0075



3. Bendita (@beneditarestauranteoficial)

Das 11h30 à 15h

Pedidos: Whatsapp (71) 9 9966-7463



4. Coffeetown (@coffeetownsalvador)

Das 8h às 18h

Pedidos: iFood



5. Larriquerri (@larriquerri)

No sábado, das 12h às 23h e domingo, das 12h às 17h

Pedidos: www.soularri.com.br e WhatsApp (71) 9 9972-1122



6. La Pasta Gialla (@lapastagiallassa)

No sábado, 11h às 15h e 17h às 23h e domingo, das 11h às 17h

Pedidos: iFood e WhatsApp (71) 9 8145-0075



7. Sodiê Doces (@sodiesalvador)

Das 10h às 15h50

Pedidos: iFood e (71) 3289-3657



8. Tá Rebocado! (@tarebocado)

Das 12h às 23h

Pedidos: deliverytarebocado.com.br ou iFood



9. Pitaya Drink Bar (@pitayadrinkbar)

Das 18h às 22h (sem venda de bebidas alcóolicas)

Pedidos: iFood



10. Sushi Real (@amosushireal)

Sábado e domingo, das 11h às 22h30

Pedidos: pelo Rappi ou app do Sushi Real



11. Johnny's Pizza (@johnnyspizza)

Das 17h às 22h30

Pedidos: No www.johnnyspizza.com.br, App Johnny's Pizza, Whatsapp (71) 9 9731-6667 e iFood



12. Restaurante Nozu (@nozudelivery)

Hoje, das 18h às 23h e domingo das 12h às 15h30 e das 18 às 23h

Pedidos: www.nozu.com.br, (71) 3033-2223 ou iFood



13. Mr. Blue (@mrbluedelivery)

No sábado, das 18h às 23h e domingo das 12h às 15h30 e das 18 às 23h

Pedidos: www.mrbluedelivery.com.br ou pelo iFood

14. Almacen Pepe (@almacenpepe)

Das 7h às 19h

Pedidos: www.almacenpepe.com.br



15. Bistrô 9 (@bistronove)

8h às 16h

Pedidos: iFood ou Whatsapp (71) 9 8806-7490



16. Big Bompreço (@bigbomprecooficial)

Funcionamento até às 18h

Pedidos: pelo Big em Casa, via iFood e Cornershop



17. Extra (@extra_oficial) e Pão de Açúcar (@paodeacucar)

Vão seguir o mesmo horário das lojas

Pedidos: pelo sites www.clubeextra.com.br ou www.paodeacucar.com ou no app de entregas James



18. Atacadão Atakarejo (@oficialatakarejo)

Sábado, até às 16h

Pedidos: pelo app Klub A ou consulte o Whatsapp das lojas no perfil do Instagram



19. Rede Extrafarma (@extrafarma)

Os serviços de delivery vão seguir o mesmo horário de funcionamento das lojas

Pedidos: consulte os telefones no site www.extrafarma.com.br/nossas-lojas



20. Farmácias Pague Menos (@paguemenos)

De acordo com o horário das unidades Todas entregam delivery

Pedidos: os horários e os contatos estão no site institucional.paguemenos.com.br/lojas