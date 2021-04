Veja 4 cenas que vão rolar na última semana de Amor de Mãe

Os capítulos finais de Amor de Mãe reservam emoções de todos os tipos e reviravoltas de tirar o fôlego. Por isso, o Gshow preparou uma lista com spoilers do que vêm por aí na reta final da novela de Manuela Dias. Tem o retorno de Lurdes (Regina Casé), tragédia com Raul (Murilo Benício) e Álvaro (Irandhir Santos), e muito mais.

1 - A VOLTA DE LURDES

Foram meses de agonia, presa, enjaulada e aturando os surtos de Thelma (Adriana Esteves). Mas, agora, Lurdes pode enfim voltar para casa e provar para todos que está mais viva do que nunca! Ao lado de Danilo (Chay Suede), a matriarca chega em casa e não perde tempo: corre para os braços dos filhos, em um momento de muita euforia. Em seguida, com calma, ela revela que seu sonho foi realizado: "Eu descobri que, na verdade, Danilo é o filho que eu estou procurando há tantos anos... Danilo é Domênico."

Taís Araújo interpreta Vitória (reprodução Gshow)

2 - VITÓRIA X MÃE BIOLÓGICA DE TIAGO

A adoção de Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) foi uma emoção inigualável na vida de Vitória (Taís Araujo). Naquele momento, ela realizou o sonho de ser mãe. Mas, agora, ela terá uma surpresa daquelas. Ao brincar com o filho numa praça, a advogada percebe que uma mulher não para de olhar para a criança.

Mais tarde, em casa, Vitória recebe a visita de uma suposta costureira, mas, ao abrir a porta, se depara com a mulher da praça, muito humilde e constrangida. É aí que ela percebe tudo:

"A senhora é a mãe biológica do Tiago?"

"Sou. Meu nome é Zenaide e eu quero o meu filho de volta."

Murilo Benício e Irandhir Santos em cena (reprodução Gshow)

3 - ÁLVARO X RAUL

Em sua última cartada para sair por cima, Álvaro irá assaltar a PWA. Depois que ele percebe Raul saindo da empresa, vai até o cofre e começa a retirar dinheiro e joias. O presidente da empresa, no entanto, volta ao local porque esqueceu o celular. Ao se deparar com Álvaro, Raul tenta o intimidar, mas é ameaçado com uma arma:

"Você sabe que não tem saída. Quando eu apertar essa botão, a segurança inteira do prédio vai ser acionada e a polícia vai chegar. Você vai ser preso. E amanhã vai estar em todos os jornais: Álvaro da Nóbrega acabou!"

"Deixa de ser idiota, Raul! Você não quer morrer. E eu vou sair daqui agora! Sai da minha frente!!", grita Álvaro, com a arma engatilhada.

Os dois começam a brigar, até que a arma dispara.

Humberto Carrão e Ísis Valverde (reprodução Gshow)

4 - A SURPRESA DE BETINA

Depois de vencer a Covid-19, Betina (Isis Valverde) vai tomar uma atitude surpreendente. Decidida, ela diz a Raul que quer vender sua parte na PWA, pegando todos de surpresa. A princípio, ninguém entende o objetivo de Betina, mas, em uma conversa com Sandro (Humberto Carrão), ela explica tudo:

"Eu vou construir um hospital comunitário em Guaporim. Quero tentar reverter o que meu pai e meu irmão fizeram com a saúde daquele lugar."