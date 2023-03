Veja a classificação atualizada da Copa do Nordeste

O sonho de conquistar o penta da Copa do Nordeste chegou ao fim para o Bahia. O empate por 1x1 com o time sub-20 do Fluminense-PI, na noite desta terça-feira (14), decretou a eliminação do Esquadrão na primeira fase da competição.

Restando mais uma rodada para o fim da primeira fase, o Esquadrão soma apenas seis pontos e não alcançará mais a zona de classificação. O Náutico, 4º colocado do grupo B, já tem 10 pontos.

Esse é o segundo ano consecutivo que o Bahia não alcança a fase final do Nordestão. O time vive fase turbulenta na temporada e o trabalho do técnico Renato Paiva tem sido questionado por parte da torcida.

