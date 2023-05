O Bahia vive uma nova fase no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), o tricolor venceu o Coritiba por 3x1, na Fonte Nova, e alcançou o segundo triunfo seguido na Série A. O time baiano soma agora seis pontos e ganhou algumas posições na tabela de classificação. A equipe aparece no oitavo lugar, mas pode cair algumas casas no complemento da rodada.

O próximo compromisso do Esquadrão na Série A será na quarta-feira (10), contra o Santos, às 19h, na Vila Belmiro. Veja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: