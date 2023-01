Veja a classificação da Copa do Nordeste após a primeira rodada

A primeira rodada da Copa do Nordeste chegou ao fim e os times do grupo A levaram a melhor sobre as equipes do grupo B. Foram cinco vitórias em oito confrontos. Entre os clubes que estão na chave B, apenas o Náutico venceu o seu jogo.

O Timbu bateu o Atlético de Alagoinhas, por 1x0, no estádio Carneirão, e lidera a chave com três pontos. Por falar em Atlético, os três representantes baianos estrearam com o pé esquerdo.

No sábado (21), o Vitória levou o gol no último minuto do jogo e apenas empatou com o Santa Cruz, no Barradão. Já neste domingo (22), o Bahia foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 1x0, fora de casa.

O Leão é o sexto colocado do grupo A, com um ponto, enquanto o Atlético de Alagoinhas está na lanterna. Na chave B, o Bahia divide a quarta colocação com o Sergipe.

Veja a classificação da Copa do Nordeste

Standings provided by Sofascore