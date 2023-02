Vitória e ABC empataram por 1x1 neste sábado de Carnaval (18), no Barradão. O resultado manteve o Leão na parte de baixo do Grupo B da Copa do Nordeste, assim como a equipe alvinegra no G4 do Grupo A.

O jogo foi válido pela quarta de oito rodadas da fase de grupos. Confira a classificação:

Standings provided by Sofascore