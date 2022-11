Veja a classificação do grupo do Brasil após a 2ª rodada da Copa

A vitória por 1x0 sobre a Suíça colocou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. Líder do grupo G, com seis pontos, a equipe de Tite não pode mais ser alcançada pelos adversários e briga agora pelo primeiro lugar da chave.

Com a vaga brasileira garantida, três equipes ainda disputam a outra posição entre os classificados para o mata-mata. A Suíça está em segundo lugar, com três pontos. Sérvia e Camarões aparecem depois, com um ponto cada.

Classificação fornecida por Sofascore

Na última rodada o Brasil encara Camarões. A partida será na sexta-feira (2), às 16h, em Lusail, mesmo estádio da estreia. Também na sexta-feira e no mesmo horário, sérvios e suíços medem forças pela última vaga.