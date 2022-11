Veja a classificação do grupo do Brasil após a primeira rodada

A primeira rodada da Copa do Mundo chegou ao fim com a estreia do Brasil. Nesta quinta-feira (24), a Seleção não deu chance para zebra e passou pela Sérvia com uma vitória 2x0, no estádio de Lusail. Richarlison anotou os gols. O resultado garante ao time verde e amarelo a liderança do grupo G do Mundial.

Com três pontos, o Brasil leva vantagem no saldo de gols. A Suíça tem a mesma pontuação, já que mais cedo venceu Camarões por 1x0.

Confira a classificação do Grupo G

Classificação fornecida por Sofascore

A Seleção Brasileira pode garantir a classificação para as oitavas de final na próxima rodada. Para isso, precisa vencer a Suíça e torcer por um empate entre Sérvia e Camarões. O duelo contra os suíços será na segunda-feira (28), às 13h.

O Brasil fechará a participação na primeira fase contra Camarões. O duelo acontecerá na sexta-feira (2), às 16, de novo em Lusail.