Veja a foto de sua filha nas redes sociais do Correio

A animação da Disney está dominando as bilheterias e já faturou mais de US$ 1,32 bilhão e ultrapassou a arrecadação do primeiro filme. Com essa arrecadação, Frozen 2 também é a terceira maior bilheteria do estúdio em 2019. A produção ficou atrás apenas de Vingadores: Ultimato (US$ 2,79 bilhão) e O Rei Leão (US$ 1,65 bilhão). Além disso, é o sexto filme da casa do Mickey a alcançar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria em 2019.