Veja a lista completa de vencedores do Prêmio da Música Brasileira

Sem acontecer há dois anos, o Prêmio da Música Brasileira anunciou nesta quarta (31) os vencedores da sua 30ª edição. Entre os grandes vencedores, destacaram-se Marília Mendonça, Bala Desejo, Djavam, Elza Soares e Chico Buarque.

A cantora Alcione foi a grande homenageada da cerimônia, que aconteceu no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e contou com apresentação de Felipe Neto e Lázaro Ramos.

Veja a lista completa dos vencedores:

Categoria Pop Rock

Melhor Grupo: Gilsons

Melhor intérprete: Elza Soares

Lançamento: "O futuro pertence à Jovem Guarda", de Erasmo Carlos

Categoria Regional

Melhor dupla: Mayck e Lyan

Melhor grupo: Boi bumbá Garantido

Melhor intérprete: Alceu Valença

Lançamento: "Elba no maior São João do mundo Ao Vivo, de Elba Ramalho

Revelação: Plínio Fernandes

Categoria Canção popular

Melhor dupla: Maiara e Maraisa

Melhor grupo: Psirico

Melhor intérprete: Marilia Mendonça

Lançamento: "De amor, amor", de Felipe Cordeiro e Chico César

Categoria Instrumental

Melhor grupo: Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz

Melhor solista: Yamandu Costa

Lançamento: Simpatia, de Yamandu Costa e Bebê Kramer

Categoria Música Urbana

Melhor Grupo: Planet Hemp

Melhor Intérprete: Criolo

Lançamento: Quantas vezes você já foi amado?, álbum de Baco Exu do Blues

Categoria MPB

Melhor grupo: Bala desejo

Melhor intérprete: Djavan

Lançamento: O que meus calos dizem sobre mim, de Alaide Costa

Melhor Canção: Que tal um samba?, de Chico Buarque

Categoria Samba

Melhor grupo: Fundo de quintal

Melhor intérprete: Diogo Nogueira

Lançamento: Mistura homogênea, de Martinho da Vila

Projeto Audiovisual

Gilsons, por Pra Gente Acordar (O Filme) (Direção: Pedro Alvarenga)

Especiais

Lançamento Eletrônico: Entre cidades, de Batata Boy e Gardela

Lançamento em Língua Estrangeira: Cassia Eller e Victor Biglione in Blues, de Cassia Eller e Victor Biglione

Lançamento Erudito: Orquestra Sinfônica Brasileira, por Bachiana Brasileira N. 4 (primeiro movimento), de Villa-Lobos

Lançamento Infantil: É Alegria, de Mundo Bita

Projeto Especial: Miranda, por Desengaiola