Veja a lista de artista mais ouvidos no Spotify em 2018

O Spotify divulgou a lista de artistas mais ouvidos na plataforma em 2018. Conforme nos outros anos o sertanejo domina a lista com as duas primeiras posições e um total de 8 artistas no top 20. A terceira posição é ocupada por Anitta e seu pop em diversas línguas, um salto na lista se considerado que em 2017 a carioca não estava nem no top 10.

Alok aparece representando a música eletrônica na nona posição do ranking. O Duo Anavitória também marca presença na lista na 14ª posição. Mas a grande surpresa é o falecido cantor Charlie Brown Jr. em 19º lugar, acima da sensação latina J Balvin.

Confira: