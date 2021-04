Veja a lista de inscritos do Bahia para a Copa Sul-Americana

A Conmebol divulgou a lista de jogadores do Bahia inscritos na Copa Sul-Americana. Ao todo o grupo tricolor conta com 47 atletas. Além de jogadores do grupo principal, treinado pelo técnico Dado Cavalcanti, nomes que fazem parte do time de transição e das categorias de base estão aptos a disputar as partidas do torneio.

No gol, exemplo, além de Douglas e Matheus Teixeira, Mateus Claus (que se recupera de lesão), Dênis Júnior, Leandro e Gabriel (sub-20) foram inscritos.

A estreia do Bahia na Sul-Americana será nesta quarta-feira (21), quando visita o Torque City, em Montevidéu. No grupo, o Bahia terá como adversário ainda o Guabirá, da Bolívia, e o Independiente, da Argentina.

Confira a lista de jogadores inscritos:

Goleiros: Douglas, Mateus Claus, Dênis Júnior, Leandro, Matheus Teixeira e Gabriel;

Laterais: Nino Paraíba, Matheus Bahia, João Pedro, Renan Guedes, Douglas Borel, Mayk, Juninho Capixaba e Felipinho;

Zagueiros: Luiz Otávio, Germán Conti, Lucas Fonseca, Gustavo Henrique, Juninho e Ignácio;

Volantes: Raniele, Patrick de Lucca, Lucas Araújo, Edson, Luiz Felipe, Pablo, Caio Mello, Jonas e Matheus Galdezani;

Meias: Bruno Camilo, Jeremias, Thaciano, Rodriguinho e Daniel;

Atacantes: Alesson, Oscar Ruiz, Thonny Anderson, Ronaldo, Rossi, Gilberto, Gustavo, Daniel Penha, Fabrício, Gustavo Brinquedo, Marcelo Ryan, Chrystian e Gabriel Novaes.