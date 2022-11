Veja a numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A seleção brasileira foi convocada pelo técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022. Além dos 26 nomes, a CBF também divulgou nesta segunda-feira (7) a numeração com a qual os jogadores vão atuar no Catar. O torneio começa no próximo dia 20, e tem final marcada para 18 de dezembro.

Sem surpresa, Neymar, do Paris Saint-Germain, continuará ostentando a camisa 10, a mais prestigiada da história da amarelinha. Já o atacante Richarlison, do Tottenham, usará a 9, consagrada por Ronaldo Fenômeno no último título de Copa conquistado pelo Brasil, em 2002.

Os convocados vão se apresentar na próxima segunda-feira (14), em Turim, onde a seleção vai treinar por cinco dias, no CT da Juventus. No dia 19, o grupo seguirá para o Catar. A estreia do Brasil na Copa será no dia 24, contra a Sérvia, às 16h. Os outros adversários no Grupo G são Suíça e Camarões.

Confira a numeração da Seleção: