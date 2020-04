Veja a programação esportiva da televisão no domingo de Páscoa

Em tempos de quarentena, o fã do esporte está carente de acompanhar os jogos, sejam eles de qualquer modalidade. Apesar disso, a programação esportiva na televisão segue acontecendo e, para compensar, alguns canais adoratam como estratégia a reprise de jogos marcantes do futebol brasileito. É o que vai acontecer neste domingo (12) de Páscoa, quando a Rede Globo irá mostrar o jogo entre Brasil e Alemanha, pela final da Copa do Mundo de 2002. Naquela ocasião, a Seleção Brasileira comandada por Felipão venceu os rivais por 2x0 no Mundial disputado na Coreia do Sul e Japão, com direito a dois gols do centroavante Ronaldo.

Há ainda opção de acompanhar alguns programas esportivos, além da reprise da final do Campeonato Paulista de 1993, disputada entre Corinthians e Palmeiras.

Confira a programação esportiva completa deste domingo:

10h - Esporte Espetacular - Globo

11h - BB Debate - ESPN Brasil

12h30 - Band Esporte Clube - Band

14h - Final do Campeonato Paulista 1993 (Corinthians x Palmeiras) - Band

14h - Sportscenter - ESPN Brasil

14h - Viva o Esporte - BandSports

16h - Futebol no Mundo - ESPN Brasil

16h - Final da Copa de 2002( Brasil x Alemanha) - Globo

18h - Futebol na Veia - ESPN Brasil

18h - Terceiro Tempo - Band

20h - Troca de Passes - SporTV

20h30 - Sportscenter - ESPN Brasil