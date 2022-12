Veja as 10 séries mais procuradas no Google em 2022

As produções da Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video e Disney+ estiveram na busca do Google dos brasileiros em 2022. Revelada em primeira mão para o site Omelete, o Google listou as dez séries mais procuradas entre os brasileiros. Baseada na saga em quadrinhos criada por Neil Gailman, Sandman (Netflix) ficou em primeiro lugar, seguido por Euphoria (HBO) e Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix).

De acordo com o Google, a lista mostra as principais tendências de buscas dentro do recorte analisado. Elas são baseadas nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o ano anterior.

Confira a seguir as dez séries mais buscadas pelos brasileiros no Google em 2022:

1- Sandman (Netflix)



2- Euphoria (HBO)



3- Dahmer (Netflix)



4- The Boys (Prime Video)



5- Cavaleiro da Lua (Disney+)



6- Bom Dia, Veronica (Netflix)



7- Rebelde (Netflix)



8- Heartstopper (Netflix)



9- House of the Dragon (HBO)



10 - Stranger Things 4 (Netflix)