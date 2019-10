Veja as alterações no trânsito para a festa de Irmã Dulce na Fonte Nova

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou um esquema especial de trânsito para atender às 55 mil pessoas que vão participar da primeira celebração no Brasil pela Canonização de Irmã Dulce, a partir das 12h30, na Arena Fonte Nova. O trânsito será alterado na região a partir das 10h no dia da missa.

Como muitos fieis chegarão de outras cidades, a Transalvador reservou 400 vagas próximas à Arena para estacionamentos de ônibus que trarão esses devotos. Esses locais foram definidos como prioridade da operação pensando na segurança e no menor deslocamento do público e viabilizando a fluidez do tráfego de veículos.

Cada ônibus receberá, antecipadamente, por meio das respectivas paróquias, credenciais que darão direito ao estacionamento num desses espaços. Só será permitido o desembarque e embarque de fiéis nos espaços autorizados.

Os espaços estão distribuídos da seguinte maneira: 75 vagas na Avenida Vasco da Gama, trecho do Dique do Tororó, sentido Barris; 60 vagas na Avenida Vasco da Gama, trecho do Dique do Tororó, sentido Bonocô; 20 vagas na Avenida Joana Angélica; 40 vagas no Vale de Nazaré, sentido Bonocô; 55 vagas no Vale de Nazaré, sentido Comércio; 30 vagas na Rua Djalma Dutra; 52 vagas na Bonocô, sentido Comércio; e 68 vagas no estacionamento da Arena Fonte Nova. Não serão disponibilizadas as vagas de estacionamento Zona Azul que tradicionalmente funcionam em dias de jogos na Arena Fonte Nova.

Alterações no trânsito

Um perímetro de segurança de trânsito será estabelecido, através de barreiras de trânsito fixas e móveis, a partir das 10h. A iniciativa engloba as seguintes vias: Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), a partir da entrada do Ogunjá; Avenida Castelo Branco (Vale de Nazaré), a partir do acesso à Rua Marquês de Barbacena; Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vasco da Gama, a partir do acesso ao Dique, sentido Djalma Dutra; Rua Professora Anfrísia Santiago e Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira (Ladeira da Telebahia - Jardim Baiano).

Após o estabelecimento do perímetro de segurança de trânsito, a partir das 10h, o tráfego será modificado em algumas vias. Nas avenidas Bonocô e Vale de Nazaré, a circulação ficará restrita a veículos credenciados e de transporte público, em ambos os sentidos. Na Avenida Vasco da Gama (trecho do Dique), no sentido Bonocô, a circulação ficará restrita a veículos credenciados e de transporte público, até a chegada dos ônibus para estacionamento.

A partir das 18h será organizada uma fila de táxi no lado direito, iniciando em frente a Ladeira do Pepino. No Dique do Tororó, sentido Barris, o tráfego será totalmente interditado para acomodação dos ônibus no lado direito da via. Haverá interdição total da Ladeira da Fonte das Pedras. Na parte baixa da Ladeira dos Galés (parte baixa) será feito o desvio do tráfego para Rua Djalma Dutra e Ladeira de Nazaré.

Será montada uma barreira seletiva no Campo da Pólvora/Rua do Carro, para disciplinar o fluxo de veículos para o Jardim Baiano. Na Avenida Joana Angélica, sentido Centro, haverá restrição de circulação no trecho entre o Sesc e o Convento do Desterro, em função do estacionamento dos ônibus e ponto de táxi.

Na Rua Professora Anfrísia Santiago será proibido o estacionamento de veículos, para acesso de um público específico. Haverá barreira fixa no acesso para Ladeira da Fonte das Pedras, ficando o tráfego em sentido duplo para acesso e saída através da Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira. Na Avenida Joana Angélica, sentido Nazaré, e a partir do Campo da Pólvora, sentido Centro, o tráfego não será alterado.