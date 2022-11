Veja as opções de Tite para substituir Neymar e Danilo na Seleção

O Brasil teve perdas que não esperava após a estreia na Copa do Mundo. O atacante Neymar e o lateral direito Danilo sofreram entorses no tornozelo durante a vitória por 2x0 sobre a Sérvia e estão fora da primeira fase do Mundial. Agora, Tite terá que encontrar soluções dentro do elenco para montar a equipe.

A situação que mais preocupa é a de Neymar. O camisa 10 é a principal referência do Brasil. Sem ele, Tite tem como opção escalar o meia-atacante Rodrygo, do Real Madrid, entre os titulares. O jogador de 21 anos é quem mais se aproxima das características de Neymar.

Contra a Sérvia, Rodrygo ganhou os primeiros minutos em uma Copa do Mundo ao entrar no segundo tempo e deixou boa impressão ao criar dificuldades para a defesa adversária.

Em um outro cenário, o treinador brasileiro pode promover a entrada de um volante no meio-campo para adiantar Lucas Paquetá na função de armador. Nesse cenário, Fred e Bruno Guimarães brigam pela vaga ao lado de Casemiro.

Na lateral direita, Tite tem um dilema. Na ausência de Danilo, Daniel Alves é o substituto natural. O baiano de 39 anos é o jogador mais velho do elenco brasileiro e antigo dono da posição. Pesa contra ele a falta de ritmo diante da intensidade que a Copa do Mundo exige. A última partida de Daniel foi em 23 de setembro, pelo Pumas, no Campeonato Mexicano. Desde então ele estava apenas treinando e teve a convocação para o torneio questionada.

Aos 39 anos, Daniel Alves é o substituto natural de Danilo, mas não tem vaga garantida (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Por isso, não está descartada a possibilidade do zagueiro Eder Militão ser escalado na lateral direita. O jogador do Real Madrid fez toda a base como lateral. Em setembro, durante os amistosos contra Gana e Tunísia, Tite convocou apenas Danilo para a posição e indicou que Militão poderia cumprir a função em caso de necessidade.

Nesta sexta-feira (25), o elenco brasileiro voltou aos treinos em Doha de olho na partida contra a Suíça, na próxima segunda-feira (28), às 13h. Os jogadores fizeram um trabalho leve de recuperação. Neymar e Danilo ficaram em tratamento na fisioterapia após passarem por exames de imagem.

O Brasil terá mais duas atividades para o técnico Tite decidir a equipe que enfrentará os suíços. Líder do grupo G, a Seleção pode garantir classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo em caso de nova vitória combinada com empate entre Sérvia e Camarões.