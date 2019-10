Veja as outras caras pintadas do Coringa

De Jared Leto a Cesar Romero, o Coringa já teve muitas caras diferentes. Em comum, nestes 80 anos de vilania, surge o humor torto em todas as suas encarnações. Afinal, ainda que aterrorizante, trata-se de um palhaço.

Na trilha do novo Coringa, vivido de forma magnífica por Joaquin Phoenix no filme de Todd Phillips, resgatamos os atores que já interpretaram o vilão no cinema e na televisão.



Jared Leto

Cheio de ambição, o ator quis se separar dos antecessores mas errou feio em Esquadrão Suicida (David Ayer/2016) ao apresentar um personagem tão desconstruído quanto inconsistente. Apesar de que não se pode acusá-lo de imitar as versões antigas do vilão. Sua composição está mais para gangsta do que para um psicopata. Sem contar que Margot Robbie lhe roubou a cena como Arlequina.

Cesar Romero

O primeiro de todos, Romero (1907-1994) inventou o Coringa que conhecemos hoje no programa de televisão Sixties Batman, estrelado por Adam West. São dele a gargalhada histérica, sorriso maníaco e cabelo verde-esmeralda.

Conhecido como "o latino de Manhattan”, o ator de origem cubana se recusou a raspar o bigode para o papel do vilão.

Jack Nicholson

O ator claramente se divertiu ao encarnar o palhaço assassino de uma forma, digamos, mais lúdica e charmosa em Batman (Tim Burton/1989), filme que apresenta a trajetória do bandido Jack Napier em Coringa.

Mark Hamill

Pode parecer arriscado escalar o ator conhecido por interpretar Luke Skywalker para dublar o Coringa em Batman: The Animated Series (1992). Mas, Hamill dá uma risada deliciosamente maldosa na série animada sobre o universo do Homem Morcego, lançada nos anos 90.

Heath Ledger

Por mais que a atuação de Joaquin Phoenix seja majestosa, o Coringa de Heath Ledger (1979-2008) ainda é o melhor. Apresentado em Caveleiro das Trevas (Christopher Nolan/2008)., lançado seis meses após a morte do ator, Ledger levou o Oscar póstumo de ator coadjuvante pela performance inesquecível.





Extras:

O coringa psicótico de A Piada Mortal, graphic novel de Alan Moore (1988)

O Coringa assustador da HQ Asilo Arkham, que tem texto de Grant Morrison e arte de Dave McKean