Veja as previsões do horóscopo para esta quinta-feira (8)

MEQUETREFE

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

A semi-divindade de nossa humanidade não há de ser confundida com a divindade, porque somos todos meio-cozidos, misturamos à divindade uma parte mequetrefe que nosso egoísmo nos autoimpõe e que transforma todo nosso gênio e talento em uma onda sinistra e destrutiva, que maldiz a metade divina, a que nos outorga todas nossas capacidades.

Todos somos capacitados pela Vida de nossas vidas a inúmeras funções, e se nos apresenta mentalmente uma visão de futuro magnífico, mas falhamos na compreensão e interpretação do que pressentimos. Temos o poder de ver, mas não compreendemos o poder que vê através de nossos olhos, temos o poder de sentir, mas não entendemos o poder que sente através de nós, de todos os poderes nos apropriamos, mas na hora de decidir nos entregar à divindade, a parte mequetrefe de nosso egoísmo fala mais alto.

ÁRIES: Aquilo que você faz não se circunscreve ao espaço da privacidade, representa um exemplo que, de alguma forma, será seguido por outras pessoas, e aí a influência que você exerce adota uma dimensão insuspeitada.

TOURO: A certeza de que tudo dará errado não é mais segura do que a outra certeza, de que dará tudo de acordo ao desejado. Este é um momento de ambiguidade que precisa ser administrado com a maior sabedoria possível.

GÊMEOS: O que está além do seu alcance seduz mais do que tudo aquilo que poderia ser aproveitado de imediato. Isso quer dizer uma coisa apenas, que sua alma está disposta a se encrencar, em vez de se acomodar na realidade atual.

CÂNCER: Quando bate o medo, é impossível argumentar racionalmente contra sua aparição, ele apenas ocupa lugar e tempo e vai embora quando quer, é uma dessas visitas incômodas que se instalam na sala, mas que, depois, vão embora.

LEÃO: A boa vontade de algumas pessoas parece chutar contra suas pretensões, porque elas não se interessam em fazer acontecer, apenas em fazer parecer que se movimentam positivamente. Isso atrapalha mais do que ajuda.

VIRGEM: Os instrumentos estão todos aí, disponíveis, mas provavelmente sua alma anda se apegando exclusivamente aos que já serviram em outras ocasiões, deixando assim de perceber que a realidade atual é muito diferente.

LIBRA: Cuide para preservar uma visão positiva do cenário pelo qual sua alma transita agora, mas cuide também para que essa visão positiva e otimista não sirva para disfarçar as complexidades inerentes a este momento.

ESCORPIÃO: Nem tudo que sua alma sente há de ser levado ao pé da letra, como se fosse um pressentimento de algo que, inevitavelmente, acontecerá. Há sentimentos que não merecem atenção, para que passem sem deixar rastros.

SAGITÁRIO: Há curiosidades que merecem ser satisfeitas, porque levam a conhecer mais da realidade, mas há outras que seria melhor deixar de lado sumariamente, porque o único resultado de as satisfazer seria encrenca.

CAPRICÓRNIO: Invista seus recursos com parcimônia nesta parte do caminho, pensando melhor sobre o que atrai e seduz sua alma, para não se meter em encrencas inúteis, que não lhe brindariam com prazer e agregariam problemas.

AQUÁRIO: As razões que sua alma utiliza para se atormentar são falsas, mas parecem verdadeiras, porque carregam no ventre um tanto de verdade, mas misturada com argumentações que, certamente, não têm a mínima chance de acontecer.

PEIXES: Os humores oscilam muito, e não são apenas os seus, sua alma é apenas um pouco mais sensível do que o grosso das pessoas com que se relaciona, mas, tenha certeza, anda todo mundo com humores oscilantes. É assim.