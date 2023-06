Veja as previsões dos signos para esta quinta-feira (15)

A MENTIRA EMBURRECE

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura.

A inteligência humana se alimenta das percepções exteriores e interiores, e é nesse intercâmbio e interlocução constante que se enriquece, produzindo conexões que lhe brindam com a oportunidade de se ampliar.

A inteligência é um sistema aberto, mas que se por essas decisões inexplicáveis que só a liberdade humana consegue tomar ela se fecha e passa a se retroalimentar de forma constante com seus próprios convencimentos e princípios, desconsiderando quaisquer fatos que não se encaixem em suas teorias, temos nisso o princípio da mentira, porque a mentira é isso, o desprezo de tudo que não seja ela mesma, uma narrativa qualquer que se desconecta da realidade.

Como resultado, quanto mais nossa humanidade usa a mentira como moeda corrente no dia a dia, mais ignorante ela fica.

ÁRIES: Às vezes é necessário mentir um pouco, para se livrar o quanto antes de alguma situação incômoda. Porém, há situações incômodas que precisam ser atendidas antes de se transformarem em algo fora do controle.

TOURO: Tudo deve se manter dentro de proporções adequadas, isso vai evitar que sua alma se confunda, dando valor ao que não vale nada, ou tratando de forma indiferente aquilo que seria o ponto nevrálgico do momento.

GÊMEOS: Sempre haverá por aí um espírito de porco espalhando a brasa dos seus esforços, e criticando com severidade sua atuação Procure fazer ouvidos surdos a essas pessoas, que só atrapalham Continue em frente você.

CÂNCER: As críticas que sua alma arvora são procedentes e cobertas de razão, mas impraticáveis no momento, porque sua postura representa uma minoria apenas, uma contradição a tudo que as pessoas aceitam como normal.

LEÃO: Opiniões contraditórias e discordantes se apresentam a você, justo na hora em que seria necessário ter clareza absoluta para seguir em frente. Não importa, considere isso um desafio para o uso do discernimento.

VIRGEM: Se a ajuda não vier, então use seus próprios recursos, o importante é que você não fique esperando nada nem ninguém, nem muito menos dependa de ajuda para qualquer coisa de importante que se apresentar.

LIBRA: Há coisas que requerem esforço prático e nada além, mas como as pessoas são inteligentes e preguiçosas ao mesmo tempo, elas se dedicam a discutir e argumentar para evitar a tomada de iniciativas práticas. Melhor não.

ESCORPIÃO: Quando a alma busca experiências vibrantes e excitantes é quando há de se tomar mais cuidado, para não enfiar os pés pelas mãos apenas porque se necessita viver algo intenso. Há preços que não merecem ser pagos.

SAGITÁRIO: Em última instância, as pessoas são livres e é melhor respeitar isso, da mesma forma com que sua alma gostaria que sua própria liberdade fosse respeitada. Ser livre é, também, poder cometer erros à vontade.

CAPRICÓRNIO: Em alguns casos, como parece ser o de hoje, é impossível fazer caber tudo que precisa ser feito, e não há mal nenhum nisso. O mal começa se você insistir em que tudo deva ser feito, provocando ansiedades inúteis.

AQUÁRIO: A pior atitude diante do cenário atual seria evitar a ação que sua alma poderia empreender, apesar da dificuldade e da seriedade da situação. Confie em seu taco, siga em frente e não caia na tentação da inação.

PEIXES: Você pode encarar o que se apresentar e dar seu melhor para solucionar, ou você pode rapidamente tentar sair pela tangente e fingir que não tem nada a ver com isso. Você é livre para escolher entre as duas opções.