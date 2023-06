Veja as previsões dos signos para esta sexta-feira (16)

JUVENTUDE ETERNA

Data estelar: Lua quase Nova em Gêmeos.

Teu corpo decairá com o passar do tempo e não há muito a fazer a esse respeito, a não ser os cuidados preventivos adequados, mas enquanto teu corpo decai tua inteligência pode experimentar algo parecido com a juventude eterna, mas só se continuar funcionando como um sistema aberto, interagindo e conversando com a realidade que se apresenta através da percepção exterior e interior.

Prejuízos, preconceitos, mentiras, dogmas e uma lista enorme de enrijecimentos da inteligência são condições que fecham o que deveria ser um sistema aberto e, como resultado, te envelhecem e desidratam sem importar que teu corpo pareça cheio de vigor e saúde.

Se queres preservar tua juventude, então preserva também tua inteligência funcionando como um sistema aberto.

ÁRIES: O passado tem o péssimo costume de retornar sempre, e sempre que retorna é o mesmo, mas também diferente, porque mudam as caras, os endereços e os cenários, porém, permanece o mesmo roteiro. Mudanças são necessárias.

TOURO: As boas sensações se misturam a um estranho sentimento de catástrofe, e talvez seja oportuno você se lembrar do estado atual do mundo, e do quanto esse estado chega a você e provoca esse estranho sentimento.

GÊMEOS: Saber se a atitude é certa ou não, isso é algo que acontecerá só depois de a levar para a prática e verificar os resultados. Melhor não ficar tempo demais ruminando dilemas, melhor fazer do que continuar esperando.

CÂNCER: Ainda que não seja possível de imediato entender tudo que está envolvido neste momento de sua vida, a alma sente e pressente, e isso é suficiente, porque decifrar os significados é algo que acontecerá sobre a marcha.

LEÃO: Se tudo vai dar certo ou se vai acontecer uma catástrofe, é desnecessário sua alma se ocupar com isso agora. O que importa é fazer algo de prático com essa sensação de que se vive um momento único na história.

VIRGEM: A melhor ação neste momento, e diante das circunstâncias, é entrar em ação, sem se importar com a qualidade. Reações espontâneas, mesmo que precipitadas, provocarão movimentos, e isso será o melhor possível.

LIBRA: Sem instrumentos, um ser humano não pode muita coisa. Os instrumentos são uma extensão do poder, uma multiplicação de habilidades. Use seus instrumentos, objetivos e subjetivos, e chegará muito mais longe.

ESCORPIÃO: A trama que sua alma monta, mental e emocionalmente, é também a trama da realidade que está sendo construída. Mais vale ter ciência de cada detalhe, para não viver, depois, a surpresa de intromissões inesperadas.

SAGITÁRIO: A ideia mais bela de todos os relacionamentos é, sem dúvida, a amizade, porque quando as pessoas são amigas entre si, elas não precisam de regras nem de proibições, espontaneamente se movimentam para o bem comum.

CAPRICÓRNIO: Uma combinação inesperada de fatores provocou uma espécie de congestionamento de tarefas e deveres, e diante disso a alma fica um pouco surpresa e também enfadada. Vai passar e você vai dar conta de tudo.

AQUÁRIO: Expressar sentimentos e pressentimentos, o que haveria de mais importante do que isso? No começo, sua alma pode se sentir um pouco enferrujada ou fora de ritmo, mas no andar da carruagem isso irá se ajustando.

PEIXES: De um jeito ou de outro, pelos caminhos desejados ou pelas vias inesperadas, sua alma chega ao lugar que pretendia, aos sonhos, mas também aos pesadelos. A vida e seus mistérios, nasce-se pisciano para navegá-los.