Veja as primeiras fotos da filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

A pequena Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, já está nas redes sociais. A avó da bebê Leda Nagle publicou uma foto carregando a recém-nascida, ao lado do filho.

"Orgulho e paixão! Fortes e lindas emoções!", escreveu Leda.

Duda também usou as redes sociais para falar do nascimento da filha. "Estamos muito felizes. Imensamente felizes!!!", escreveu. Ele aproveitou para elogiar a força de Sabrina durante as 24h de trabalho de parto.

"Minha heroína, mulher forte, guerreira que sorte que eu tive de te encontrar e forma uma família com você, Zoe chegou!!!", disse. Ele também compartilhou uma foto nos Stories com uma espécie de tatuagem com os pés de Zoe.

(Foto: Reprodução/Instagram)