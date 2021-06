Veja as principais estreias de junho da Netflix, Disney+ e Amazon

A gente já sabe que todo mês chegam diversos lançamentos nos serviços de streaming. É tanta coisa que é difícil dar conta de lembrar de tudo. Por isso, organizamos aqui uma listinha com os lançamentos mais legais dos principais serviços de streaming no Brasil. Confira:

Netflix:

Sweet Tooth – estreia 4/6

Em um mundo pós-apocalíptico, um adorável menino metade humano, metade cervo busca recomeçar a vida com a proteção de um homem solitário que se torna seu amigo. Produção executiva de Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) e Susan Downey.



Lupin (parte 2) – estreia 11/6

Na primeira parte da série, acompanhamos Assane Diop, um gentil ladrão que se inspira nas aventuras do lendário ladrão Arsène Lupin, querendo se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra seu pai. Agora, ele é perseguido por Hubert e tenta encontrar seu filho Raoul. Asane acaba recebendo uma ajuda inesperada para conseguir desmascarar o vilão.



Elite (4ª temporada) – estreia 18/6

Um diretor exigente e quatro alunos novos chegam à escola, entre eles um um príncipe com quem Catayena irá se envolver, enquanto Ander e Omar estarão em um trisal. É claro não faltarão boatos, escândalos e mistério.



Elite Histórias Breves: Guzmán Caye Rebe (14/6) | Elite Histórias Breves: Nadia Guzmán (15/6) | Elite Histórias Breves: Omar Ander Alexis (16/6) | Elite Histórias Breves: Carla Samuel (17/6)

Carnaval – estreia 2/6

Alerta gatilho! A Netflix traz esse mês uma produção brasileira que está demais. Carnaval conta a história de uma influenciadora que, depois de terminar o namoro, viaja com as amigas para o Carnaval da Bahia e descobre que a vida real é muito mais vibrante do que imaginava.



Infiltrado na Klan – estreia 3/6

Neste filme premiado e sensacional de Spike Lee, o primeiro detetive negro da Polícia de Colorado Springs se une a um colega judeu para se infiltrar em um grupo de supremacistas brancos.



Minha Mãe é uma Peça – estreia 7/6

Clássico de Paulo Gustavo, que morreu por complicações da covid-19 neste mês, vai entrar para o catálogo da Netflix como a Dona Hermínia, uma mãe que sempre cuidou dos filhos, mas eles cresceram e só fazem confrontá-la. Sem trabalho nem companheiro, ela desabafa com a tia idosa.

Awake – estreia 9/6

Após um incidente global que impede a humanidade de dormir, uma ex-militar luta para salvar a família, enfrentando o caos na sociedade e na própria mente. Com Gina Rodriguez, de Jane The Virgin.



Paternidade – estreia 18/6

Após a morte repentina da esposa, um pai (Kevin Hart) encara o trabalho mais difícil do mundo: a paternidade. Baseado em uma história real de luto e amor.



A Casa das Flores – estreia 23/6

Os irmãos De La Mora criam um plano para entrar na antiga casa da família e recuperar um importante tesouro escondido.



Disney:

Nós de Novo - estreia 04/6

Nós de Novo é o curta-metragem que cumpriu a tradicional exibição da Disney nos cinemas antes de um longa-metragem. Nesse caso, o título foi reproduzido poucos minutos antes de Raya e o Último Dragão nas telonas. No entanto, como o filme contou com uma estreia híbrida e parte do público optou por assisti-lo em casa, ele agora está sendo disponibilizado no streaming.

Loki - estreia 9/6

O deus da trapaça está de volta em Loki, a mais nova série original e exclusiva do Marvel Studios para o Disney+. A produção é um dos grandes destaques da programação de junho, que, diferente dos demais títulos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês), estreará dois dias antes do previsto, às quartas-feiras. Em Loki o temperamental vilão interpretado por Tom Hiddleston retoma em eventos logo após Vingadores: Ultimato.



Frank e Ollie - estreia 11/6

Este documentário de 1995 acompanha a vida e as carreiras de Frank Thomas e Ollie Johnston, dois animadores que fizeram história durante o tempo que trabalharam no Walt Disney Animation Studios. O filme segue desde seus primeiros anos nos estúdios até suas respectivas aposentadorias, no final dos anos 1970. Roteirizado, dirigido e produzido por Theodore Thomas, que é filho de Frank, o longa acompanha a produção de Branca de Neve e os Sete Anões bem como a produção de todos os filmes da Era de Ouro da Disney, incluindo Fantasia e Pinóquio, e as dificuldades enfrentadas pelo impacto da Segunda Guerra Mundial na empresa.

Luca - estreia 18/6

Novo filme da Pixar, ambientado em Portorosso, uma bela cidade litorânea na Riviera italiana. A animação é uma história de amadurecimento sobre um jovem que vive um verão inesquecível repleto de sorvete, macarrão e passeios de scooter. Luca compartilhará todas essas aventuras ao lado de seu melhor amigo Alberto, mas há um porém: toda a diversão está sendo ameaçada por um segredo profundo — ambos são monstros marinhos de outro mundo, logo abaixo da superfície da água.



A Misteriosa Sociedade Benedict - estreia 25/6

Mais uma série original desembarca em junho no catálogo do Disney+: A Misteriosa Sociedade Benedict. Depois de ganhar um concurso de bolsas de estudo, quatro órfãos talentosos são recrutados pelo peculiar Sr. Benedict para uma missão perigosa de salvar o mundo de uma crise global conhecida como A Emergência.





Amazon Prime:

O Convidado - estreia 1/6

Dev Patel interpreta um misterioso jovem, que viaja para um casamento no Paquistão com um objetivo peculiar: sequestrar a noiva. Mesmo sendo muito bom no que faz, as coisas não saem como esperado e o homem se vê obrigado a fugir com a refém para a fronteira, além de ter que lidar com segredos e mudanças de lealdade.



Dom - 1ª Temporada - estreia 4/6

A trama gira em torno de Pedro Dom (Gabriel Leone), um jovem carioca da classe média que virou foco dos jornais do Rio de Janeiro no início dos anos 2000 por se tornar líder de uma gangue criminosa. Com muita ação, aventura e drama, a série também conta a história do pai do rapaz, Victor Dantas (Flavio Tolezani), e como ele acaba entrando para o serviço de inteligência da polícia. Direção de Breno Silveira (Gonzaga: De Pai pra Filho).



Dor e Glória - estreia 12/6

Um cineasta melancólico em declínio precisa confrontar suas escolhas de vida quando seu passado parece retornar. Uma jornada de lembranças e reencontros, que o leva a refletir sobre sua infância na década de 1960, sua imigração para a Espanha, o primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.



Manhãs de Setembro - 1ª Temporada - estreia 25/6

A série acompanha a vida de Cassandra (Liniker), uma mulher trans em busca de seu sonho de ser uma artista cover de Vanusa. Tudo que parece estar finalmente saindo como o desejado, até que algo inesperado acontece.



Solos - 1ª Temporada

Uma antologia em sete partes que conta com estrelas vencedoras do Oscar como Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren, explorando os momentos incríveis, hilários e dolorosos que nos tornam humanos. Misturando presente e futuro, a série mostra como estamos todos conectados, mesmo nas situações mais isoladas.





Paramount +

Chorão: Marginal Alado - estreia 9/6

O documentário emocionante que acompanha a vida pessoal e profissional do cantor brasileiro Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr, até sua morte prematura por overdose em 2013.



MTV Unplugged: BTS - estreia 18/6

Com um estilo mais intimista e gravada diretamente de Seul, capital da Coreia do Sul, esta apresentação traz novas versões dos maiores hits do famoso grupo BTS, como Telepathy, Blue & Grey, Life Goes On e Dynamite, além de uma homenagem à banda Coldplay, com um cover de Fix You.



Starzplay:

Blade Runner 2049 - estreia 1º/6

Após os problemas que ocorreram com os Nexus 8, uma nova espécie de replicantes é desenvolvida para ser mais obediente aos humanos. K (Ryan Gosling), faz parte desta nova leva, servindo como um blade runner que caça replicantes foragidos para a polícia de Los Angeles



Globoplay:

Sessão De Terapia – Temporada 5 - estreia 4/6

A vida familiar volta a assombrar Caio a partir da notícia de que sua mãe faleceu e deixou uma herança.

Lexa: Mostra Esse Poder - estreia 24/6

Neste documentário, iremos entender as dificuldades de transição entre o anonimato e a fama, com os bastidores de uma vida quase sem tempo para descanso. Dividindo-se entre comandar uma equipe e dedicar tempo a família, amigos e marido. Tudo isso sendo uma das maiores artistas do país.