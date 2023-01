Veja as principais estreias do cinema em 2023

Depois do paradeiro nos cinemas por causa da pandemia, e consequente fortalecimento do streaming, a indústria cinematográfica volta a tomar fôlego. Para facilitar a vida de quem está só esperando para se divertir, mostramos a seguir a lista dos lançamentos mais aguardados.

Antes, você precisa saber que os favoritos ao Oscar 2023 são Os Fabelmans (já em cartaz), A Baleia e Os Banshees de Inisherin. Os filmes com heróis e vilões são Homem-Formiga e a Vespa - Quantumania, Shazam! Fúria dos Deuses, Guardiões da Galáxia Vol. 3 e The Flash. As animações: Homem-Aranha - Através do Aranhaverso e Elementos. Já as sequências de quebradeira são Creed 3, John Wick 4 - Baba Yaga, Velozes e Furiosos 10 e Indiana Jones e o Chamado do Destino.

Confira abaixo os destaques por mês:

JANEIRO

Decisão de Partir

Os Fabelmans (em cartaz)

M3gan

Tár

Babilônia

I Wanna Dance with Somebody - A História de Whitney Houston (em cartaz)

Esquema de Risco - Operação Fortune

O Pior Vizinho do Mundo

A Última Festa



FEVEREIRO

Os Banshees de Inisherin

Till - A busca por Justiça

A Baleia

Perlimps

Homem-Formiga e a Vespa - Quantumania

Um Filho

Império da Luz

Batem à Porta

Pearl

Triângulo da Tristeza



MARÇO

Meu Nome é Gal

Entre Mulheres

Creed 3

Se a Vida Começasse Agora

Pânico 6

O Urso do Pó Branco

Shazam! Fúria dos Deuses

Broker - Uma Nova Chance

John Wick 4 - Baba Yaga



ABRIL

Dungeons & Dragons - Honra entre Rebeldes

A Morte do Demônio - A Ascensão

MAIO

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Renfield - Dando o Sangue pelo Chefe

Velozes e Furiosos 10

A Pequena Sereia



JUNHO

Homem-Aranha - Através do Aranhaverso

Transformers - O Despertar das Feras

Elementos

The Flash

Indiana Jones e o Chamado do Destino



JULHO

Sobrenatural 5

Chico Bento

Missão: Impossível 7 - Acerto de Contas - Parte 1

Oppenheimer

Barbie

As Marvels



AGOSTO

Meg 2: The Trench

Férias Trocadas

Gran Turismo

Bezouro Azul

Nosso Lar 2 - Os Mensageiros

O Protetor 3

SETEMRBO

A Freira 2

Os Mercenários 4

OUTUBRO

Kraven - O caçador

Trolls 3

Jogos Mortais 10

NOVEMBRO

Duna - Parte 2

Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Wish

DEZEMBRO

Wonka

Rambo 6 - Forever

Aquaman e o Reino Perdido