Veja chaveamento e onde assistir às quartas de final da Champions

O mês de abril chegou, e com ele a principal competição de clubes do futebol europeu. A Liga dos Campeões está na fase quartas de final e os embates de 180 minutos começam nesta terça-feira (6), a partir das 16h, com dois jogos. Os outros dois que abrem a fase acontecem na quarta (7).

Nesta terça, em Manchester, o City recebe o Borussia Dortmund, enquanto o estádio Alfredo di Stéfano, em Madri, sedia um jogo com 19 troféus da competição: Real Madrid e Liverpool. Já na quarta, a reedição da final da última temporada acontece em Munique, entre Bayern e Paris Saint-Germain, enquanto Porto e Chelsea se enfrentam na Espanha, com mando do time português.

Os jogos dessa semana são os de ida das quartas, enquanto os da volta acontecem nos próximos dias 13 e 14 de abril. Vale lembrar que o gol fora de casa é critério de desempate na competição continental, ainda que alguns duelos estejam acontecendo fora das cidades das equipes. Exemplo disso é Porto x Chelsea, que terá os dois jogos realizados no estádio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pertencente ao Sevilla.

O sorteio das quartas de final também revelou o caminho de cada clube rumo à final. Isso significa que os oito sobreviventes já sabem quem podem enfrentar caso passem às semifinais. O vencedor de Manchester City x Borussia Dortmund enfrenta o de Bayern x PSG nas semis, enquanto os vencedores de Porto x Chelsea e Real Madrid x Liverpool se encontram na próxima fase.

Confira horário e onde assistir às quartas de final:

Manchester City x Borussia Dortmund

Data: 06/04

Horário: 16h

Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Onde assistir: Estádio TNT Sports, TNT e Facebook da TNT Sports

Real Madrid x Liverpool

Data: 06/04

Horário: 16h

Local: Estadio Alfredo di Stéfano, Madri, Espanha

Onde assistir: Estádio TNT Sports e Facebook da TNT Sports

Bayern de Munique x Paris Saint-Germain

Data: 07/04

Horário: 16h

Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha

Onde assistir: Estádio TNT Sports e Facebook da TNT Sports

Porto x Chelsea

Data: 07/04

Horário: 16h

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, Espanha

Onde assistir: Estádio TNT Sports, TNT e Facebook da TNT Sports