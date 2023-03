Veja com quem ficam as vagas baianas do Nordestão e Copa do Brasil de 2024

As finais do Campeonato Baiano já estão definidas. Bahia e Jacuipense eliminaram Itabuna e Juazeirense, respectivamente, e farão a decisão do estadual em jogos de ida, no próximo domingo (26), e volta, no dia 2 de abril. Mas, mais que isso, as semis também determinaram quem serão os representantes locais em três competições de 2024: Copa do Brasil, Nordestão e Série D.

No mata-mata nacional, estão garantidos o Esquadrão e o Leão do Sisal, por serem os dois finalistas do Baianão, assim como o Itabuna. Isso acontece por causa de uma mudança no critério de classificação da Copa do Brasil, que deixou de usar como base o ranking nacional de clubes da CBF.

A partir de 2024, a definição é de acordo com as competições estaduais. A Federação Bahiana de Futebol tem direito a três representantes, que serão os três melhores colocados do Baianão. Assim, por terem chegado à decisão, Bahia e Jacuipense estão assegurados.

Já o Itabuna conseguiu carimbar o passaporte por ter terminar com a terceira melhor campanha. Após finalizar a fase de grupos na 4ª colocação, o Dragão do Sul ultrapassou a Juazeirense na tabela geral durante as semis, já que ganhou a partida de ida contra o Esquadrão. Com isso, terminou sua participação com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e três derrotas). Será a primeira participação do clube em sua história.

Já o Cancão de Fogo, que perdeu os dois jogos para o time de Riachão de Jacuípe, ficou com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e cinco derrotas).

O Jacuipense e o Itabuna também confirmaram presença na Série D de 2024. O futebol baiano ainda tem direito a um terceiro representante, que ainda será definido pela FBF. Pelo regulamento do Baianão, essa vaga ficaria com o campão da Copa Governador de 2023. Mas a competição não é realizada desde 2016. Caso não seja disputada mais uma vez - e nenhuma outra seja criada no lugar - a Juazeirense herdaria o direito de jogar a quarta divisão no ano que vem.

Além disso, existe a possibilidade do Bahia de Feira, 5º colocado no Campeonato Baiano, também disputar a Série D em 2024. Mas isso só seria possível caso o Jacuipense conquiste, neste ano, o acesso à Série C. O Leão do Sisal está na disputa da atual edição da quarta divisão, e foi sorteado no Grupo A4, que também conta com o próprio Tremendão, além do Atlético de Alagoinhas. Os outros clubes na chave são: ASA, Cruzeiro-AL, Falcon, Retrô e Sergipe.

Bahia e Jacuipense estarão ainda no Nordestão de 2024, assim como o Vitória. Mas, por enquanto, só o tricolor está garantido na fase de grupos, já que é o clube mais bem posicionado do estado no ranking nacional da CBF. Os dois Leões ainda dependem das finais do Baianão.

Caso o time de Riachão conquiste o título do estadual, ganha também o acesso direto ao regional. Se for vice, iria para a pré-Copa do Nordeste. Já o rubro-negro vive uma situação indigesta: precisa torcer para que o maior rival, o Bahia, ganhe o Baiano para ir diretamente à fase de grupos. Se o Jacuipense levar a melhor, o Vitória começa o Nordestão mais uma vez nas eliminatórias.