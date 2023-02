Veja como chega o Jacobinense para jogo contra o Vitória

Único time a vencer o líder Bahia no Campeonato Baiano, o Jacobinense vai em busca de mais um triunfo no estadual contra uma equipe da capital. Na quinta-feira (2), às 19h15, o time comandado pelo técnico Paulo Sales enfrenta o Vitória, no Barradão, em jogo válido pela sexta rodada do torneio.

"O Vitória é uma grande equipe do futebol brasileiro. Não vem passando uma boa fase, mas é o favorito para vencer. Vamos tentar dificultar de todas as formas o trabalho deles e, consequentemente conseguir um resultado positivo", afirmou o técnico Paulo Sales.

O comandante terá dois desfalques por ordens médicas, Júnior Bahia e Neilton estão machucados. O primeiro era titular e foi quem marcou o único gol do jogo contra o Bahia, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na quarta rodada. Jones, Thesco e Neto brigam pela vaga.

O Jacobinense deve ir a campo com Giovani, Miqueias, Felipe Gomes, Gabriel e Caíque; Guga, Ninho Love e Kel Baiano; Pedro Neto, Marion e Jones (Thesco).

Com seis pontos, o Jacobinense ocupa a sétima colocação no Baiano. O Vitória está em oitavo lugar, com quatro somados. Além do Bahia, a equipe de Paulo Sales também venceu o Doce Mel. Perdeu para Itabuna, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas.