Veja como está a situação dos principais campeonatos do mundo

A pandemia do novo coronavírus ainda não chegou ao fim, mas com a curva de contaminação controlada em diversos países, aos poucos as grandes ligas de futebol começam a retomar as atividades.

Se atualmente a Europa já tem bola rolando em Alemanha e Portugal - entre as principais ligas do continente, nas próximas semanas esse número vai aumentar bastante no Velho Continente.

Espanha, Inglaterra e Itália preparam os retornos para os próximos dias. Em todos os países, protocolos de saúde foram adotados e incluem o teste para a covid-19, regras de distanciamento social, limite de pessoas dos clubes nos estádios e portões fechados para os torcedores.

A Europa segue o caminho da Ásia, primeiro afetado pelo coronavírus e também a ter a volta do futebol, com a Coreia do Sul. Pelas bandas de cá, já tem bola rolando na América Central, com o campeonato da Costa Rica. Enquanto isso, a América do Sul segue com as atividades completamente interrompidas. A única que tem situação definida é a Argentina, que encerrou as competições da temporada.

No Brasil, por sua vez, com a doença numa crescente, os campeonatos seguem sem previsão de serem retomados. Alguns clubes da Série A já voltaram a treinar, como Flamengo, Grêmio e Internacional, mas a CBF ainda não sinalizou com a volta das competições pelo país.

Confira a situação das principais ligas de futebol do mundo:

Alemanha

O futebol foi retomado na Alemanha desde o último dia 16 de maio, sendo a primeira entre as grandes ligas da Europa a realizar jogos novamente. Na Bundesliga, a primeira divisão do país, o Bayern de Munique voltou arrasador e tem uma mão na taça. Faltando cinco rodadas para o fim e os bávaros lideram o torneio com sete pontos de vantagem para o Borussia Dortmund.

Portugal

Outro que reiniciou o campeonato foi Portugal. A bola voltou a rolar nesta quinta-feira (4), com disputa pela liderança entre dois tradicionais rivais. O Porto foi derrotado por 2x1 pelo Famalicão, uma das surpresas do torneio, e só não foi ultrapassado pelo Benfica porque o principal adversário na briga pela taça empatou em 0x0 com o Tondela. A 25ª rodada vai ser completada neste final de semana e depois faltarão outras nove para o fim da competição.

Espanha

Uma das mais badaladas da Europa, a La Liga espanhola vai ser retomada no próximo dia 11 de junho, com o clássico entre Sevilla e Bétis. No sábado, dia 13, o Barcelona do craque argentino Lionel Messi e companhia visita o Mallorca. Enquanto isso, o Real Madrid volta aos gramados um dia depois, no domingo, quando recebe o Eibar. A 11 rodadas do fim, os merengues comandados pelo treinador Zidane estão só a dois pontos do líder Barça.

Inglaterra

Seis dias depois da Espanha, será a vez da Premier League, uma das competições mais assistidas do mundo, entrar em ação. O Campeonato Inglês voltará a ser disputado no dia 17 de junho, com os confrontos entre Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal. Faltando nove rodadas para o fim, o Liverpool dos jogadores Salah, Mané e o brasileiro Roberto Firmino tem 25 pontos de vantagem para o City e lidera o torneio com folga.

Itália

Um dos países mais afetados pelo coronavírus em todo o planeta, a Itália também conseguiu reduzir as taxas de contaminação e já tem data para retomar o seu futebol. No dia 12 de junho, a Juventus do português Cristiano Ronaldo mede forças com o rival Milan pela semifinal da Copa da Itália, em duelo que marca o retorno do esporte no país. Um dia depois, será a ver de Napoli e Internazionale de Milão fazerem a outra semifinal. Já a Série A italiana está programada para o dia 20 também desse mês.

Turquia

Menos badalada do que as outras ligas, a Turquia vai voltar com as competições já no próximo dia 12 de junho e com disputa acirrada pelo título. Com 53 pontos cada, o Trabzonspor e o Basaksehir, do atacante brasileiro Robinho (ex-Santos e Seleção), disputam a liderança do torneio.

Suíça

Já na Suíça, o futebol tem previsão para ser reiniciado no dia 19 de junho. O St.Gallen é o líder, seguido pelo Young Boys, ambos com 45 pontos. O Basel, do meia Eric Ramires, é terceiro colocado, com 40 pontos. O baiano, por sinal, tem contrato de empréstimo com o time até o final desse mÊS E AINDA NÃO SABE SE CONTINUARÁ NA EQUIPE.

Rússia

Outro país fortemente afetado pela covid-19, a Rússia também definiu quando será o retorno das competições: no dia 21 de junho. A diferença para as outras ligas é que os russos vão permitir a presença de torcedores. Inicialmente, os estádios vão poder abrir as portas para 10% da capacidade. O número pode subir se o número de infectados continuar sendo controlado.

Coreia do Sul

Primeiro país a retomar o futebol, a Coreia do Sul tem os campeonatos em disputa desde o dia 8 de maio. Por lá, a temporada ainda está no começo. O Jeonbuk é o líder, com nove pontos ganhos.

China

Local de surgimento do novo coronavírus, a China tem a doença controlada e retorno das atividades de maneira gradual. Nesse processo, o futebol vai ser retomado no próximo dia 24 de junho. As autoridades ainda estudam se vão permitir a presença dos torcedores nos estádios.

Japão

Paralisado desde fevereiro, o futebol no Japão vai demorar um pouco mais para voltar a ser disputado. O retorno da J-League, a primeira divisão do país, está programado para dia 4 de julho. Os torcedores estarão proibidos nas arquibancadas e os clubes seguirão protocolos de saúde.

Hungria

Assim como aconteceu na Alemanha, a Hungria também já teve futebol, no último dia 23 de maio. Os jogos estão acontecendo sem a presença de público, mas existe a possibilidade disso mudar. A federação liberou a ida dos torcedores ao estádio, mas respeitando a distância de três metros entre cada um. Os clubes mandantes decidirão se comercializarão as entradas ou não. Se optarem pela venda, eles têm de garantir o distanciamento entre os presentes.

Brasil

Aqui, o futebol ainda não tem data para voltar a acontecer. Os campeonatos estaduais e regionais foram paralisados em março e o brasileirão, que iniciaria no primeiro final de semana de maio, segue sem previsão. Alguns clubes voltaram a treinar, enquanto outros seguem com atividades online. A CBF aguarda as autoridades de saúde para refazer o calendário.