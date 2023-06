Veja como fica o trânsito no Centro Histórico de Salvador a partir deste sábado (10)

Se você anda de carro pelo Centro Histórico de Salvador, precisa ficar ligado. A partir de hoje, sábado (10), o trânsito no local vai sofrer alterações - algumas delas perduram até o dia 25 deste mês.

O tráfego de veículos no Largo do Pelourinho, que já é restrito, passará a ficar totalmente interditado das 17h às 21h. A medida ocorre diante da programação em celebração a Santo Antônio, São João e São Pedro.

Já no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, a interdição será entre os dias 9 e 13 de junho, das 17h às 1h do dia subsequente.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estarão nos locais para ordenar o tráfego de veículos, auxiliar na travessia de pedestres e coibir o estacionamento irregular nos seguintes locais:

Datas e horários da interdição:

- Praça da Sé, entre os dias 10 e 25 de junho, das 10h às 23h;

- Largo do Terreiro de Jesus, entre os dias 10 e 18 de junho, das 10h às 23h

- Largo do Cruzeiro de São Francisco, entre os dias 10 e 18 de junho, das 11h à meia-noite;

- Largo do Santo Antônio Além do Carmo, entre os dias 14 e 25 de junho, das 17h às 01h do dia subsequente;

- Largo da Saúde, entre os dias 23 e 25 de junho, das 15h às 22h;

- Largo do Godinho, entre os dias 23 e 25 de junho, das 15h às 22h.