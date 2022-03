Veja como ficaram as quartas de final da Copa do Nordeste

A primeira fase da Copa do Nordeste chegou ao fim e os confrontos das quartas de final foram definidos. A maior surpresa negativa da competição ficou por conta da eliminação do Bahia.

Atual campeão do torneio, o tricolor fez a sua parte e venceu o Sergipe por 3x1, mas como Náutico e Botafogo-PB venceram os seus jogos, o tricolor terminou em 5º no grupo B e ficou pelo caminho. O G4 foi formado por Ceará, Botafogo-PB, Náutico e CRB.

Mas a Bahia vai ter o seu representante na segunda fase da “Lampios”. Se de um lado o Bahia deu adeus, do outro o Atlético de Alagoinhas fez bonito e garantiu a classificação ao ficar no empate por 0x0 com o Sousa, no Carneirão.

Assim, o G4 do grupo A foi formado por Fortaleza, CSA, Sport e Atlético de Alagoinhas. Como os confrontos ocorrem dentro do próprio grupo, o Carcará vai enfrentar o Fortaleza, e o CSA pega o Sport.

Já no grupo B, o Ceará encara o CRB, enquanto o Botafogo-PB pega o Náutico. Os primeiros e segundos colocados de cada chave têm a vantagem de jogar em casa o duelo único das quartas de final. Em caso de empate no tempo normal, os confrontos serão decididos nos pênaltis.

Confira os cruzamentos das quartas de final da Copa do Nordeste:

Fortaleza x Atlético de Alagoinhas

CSA x Sport

Ceará x CRB

Botafogo-PB x Náutico