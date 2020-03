Veja como ficou a a programação da Globo por conta do coronavírus

A programação da Globo passa por mudanças a partir de hoje, em razão da pandemia de coronavírus. Um dos destaques é o jornalismo, que chegará a 11 horas consecutivas ao vivo, começando às 4h da manhã, e seguindo até as 15h. O Hora 1 entra no ar às 4h. às 6h, dará espaço ao Jornal da Manhã, que fica no ar até 8h30, quando começa o Bom Dia Brasil.

O jornal fica no ar até as 10h e na sequência começa o Combate ao Coronavírus, novo programa sobre a pandemia. Apresentadores e repórteres trarão as últimas informações sobre o avanço da doença. Na sequência, às 12h, entra no ar o Bahia Meio Dia, que vai incorporar as notícias esportivas locais.

Em seguida, vem o Jornal Hoje, que, às 15h, dá lugar à Sessão da Tarde. O Jornal Nacional, às 20h15, vai aumentar sua duração para 50 minutos. Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga ficam suspensos.

A teledramaturgia também passará por mudanças. A partir do dia 30, com o fim de Éramos Seis, será exibido um compacto de Novo Mundo. A estreia de Nos Tempos do Imperador, próxima novela das seis, foi adiada.

Já a novela das sete, Salve-se Quem Puder, fica no ar até dia 28, quando será feita uma pausa em sua exibição. No dia 30 de março, estreará nesse horário uma versão compacta de Totalmente Demais.

Amor de Mãe fica no ar até o dia 21 e dará lugar a um compacto de Fina Estampa. No lugar do futebol, serão exibidos filmes. Nesta quarta, é a vez de Minha Vida em Marte, com Monica Martelli e Paulo Gustavo.