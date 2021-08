Veja como foi a estreia de Messi na vitória do PSG sobre o Reims

Depois de muita espera, Lionel Messi estreou com a camisa do PSG. Neste domingo (29),o argentino começou a partida contra o Reims, pelo Campeonato Francês, no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo ao substituir Neymar.

Agora com a camisa 30, Messi teve atuação discreta. Quem roubou a cena mesmo foi Mbappé. O atacante marcou os dois gols do triunfo do PSG. O jogo, aliás, pode ter sido o último do jogador pelo time de Paris e o único ao lado de Messi. Mbappé tem proposta do Real Madrid e pode deixar a França rumo à Espanha.

O acordo entre os clubes precisa ser concretizado até esta terça-feira (31), data do fechamento da janela de transferências na Europa.

Confira como foi a estreia de Messi pelo PSG