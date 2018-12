Veja como foi Juventus x Inter de Milão ao vivo pelo Italiano

Em parceria com a DAZN, plataforma mundial de streaming no esporte, o CORREIO transmitiram o clássico entre Juventus e Inter de Milão, direto de Turim, com início às 16h30 (da Bahia), desta sexta-feira (7). A transmissão foi encerrada logo após o duelo.

O clássico marca o início das transmissões da plataforma no Brasil. A partir desta sexta-feira (7), será possível assistir aos jogos da Série A italiana e da Ligue 1 francesa nos canais do DAZN (lê-se Dazone) no Facebook e no YouTube. Para quem não está familiarizado com a novidade, é o equivalente a uma Netflix voltada para o esporte.

As exibições serão gratuitas até março de 2019, quando o serviço por assinatura será lançado – os preços dos pacotes ainda não foram divulgados. Até lá, a Juventus de CR7 e o PSG de Neymar, que são os carros-chefes do DAZN para atrair o público brasileiro, terão todas as partidas pelos campeonatos nacionais exibidas gratuitamente.

A plataforma, que já atua em nove países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão, pertence à holding inglesa Perform Group e também adquiriu com exclusividade os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana de 2019 a 2022.

Quando o programa de assinaturas for lançado, o DAZN estará disponível em dispositivos como smart TVs, smartphones, tablets e videogames.

A empresa promete anunciar mais esportes na plataforma até o lançamento do pacote pago. Em outros países, estão disponíveis campeonatos como a NBA (basquete) e a NFL (futebol americano).