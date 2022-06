Veja como foi o primeiro dia de Enderson Moreira no comando do Bahia

Sem tempo para perder, o técnico Enderson Moreira iniciou os trabalhos no Bahia nesta segunda-feira (22). Com apenas uma atividade, o treinador já está pronto para estrear no comando do tricolor.

Nesta terça-feira (28), o Esquadrão enfrenta o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 19h, pela 15ª rodada da Série B.

Poucas horas depois de desembarcar na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, Enderson se juntou à delegação tricolor que está na cidade de Itajaí-SC. O treinador foi apresentado ao elenco pelo diretor de futebol Eduardo Freeland, e bateu um papo com os jogadores.

Enderson foi apresentado aos jogadores antes do treino no campo (Foto: Divulgação/EC Bahia)

Logo depois, Enderson e sua comissão técnica comandaram o trabalho no estádio do Marcílio Dias. Ele montou o time titular e fez um treino tático. O treinador e os seus auxiliares pararam a atividade em alguns momentos para corrigir o posicionamento e passar instruções. Enderson aproveitou ainda para trabalhar situações de bola parada.

Com pouco tempo para conhecer o elenco de maneira mais profunda, Enderson Moreira recebeu informações do auxiliar fixo do Bahia, o português Bruno Lopes. Logo de cara, o treinador tem problemas para resolver antes do duelo com o Brusque.

Na lateral direita, Douglas Borel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga. André deve ser o titular, já que Jonathan está machucado. Em recuperação de lesão na coxa, Marco Antônio não viajou com o elenco e também desfalca o tricolor.

Por outro lado, o Bahia tem o retorno do volante Patrick. Ele cumpriu suspensão na rodada passada e está à disposição. Um ponto de interrogação sobre o time que vai começar a partida contra o Brusque está na formação do meio-campo.

Nas últimas partidas, Lucas Mugni atuou como titular. Enderson não deu pistas se manterá o argentino na equipe, se promoverá o retorno de Patrick e voltará ao sistema com três jogadores no meio, ou se vai povoar o setor. Nesse último cenário, o Bahia seria montado com dois atacantes, em uma escalação mais próxima do que foi na derrota para o Athletico-PR, por 2x1, pela Copa do Brasil.

Uma provável escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Luiz Henrique ou Djalma); Patrick (Mugni), Rezende e Daniel; Rildo, Rodallega e Matheus Davó.