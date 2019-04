Veja como o Rei da Noite, de Game of Thrones, é na vida real

Temido por muitos, o grande vilão e líder do exército dos mortos na série Game of Thrones não é exatamente do jeito que conhecemos. Isso porque debaixo de toda aquela maquiagem característica do personagem, existe um rosto bem comum e conhecido entre os demais nos sets de filmagem.

O Rei da Noite é interpretado pelo ator eslovaco Vladímir Furdik, de 48 anos. Na sua conta no Instagram, o ator demonstra bom humor e mostra para os fãs os batidores das gravações de GOT, seus momentos de descanso e até momentos fofos com alguns animais. Confira algumas postagens de Furdik

Aqui o ator mostra os batidores da sua caracterização: