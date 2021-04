Veja como o teste vocacional pode te ajudar na escolha da profissão

Escolher qual profissão seguir é um dos maiores desafios para muitos vestibulandos. Não existe um momento ideal para essa decisão, não é algo que temos a resposta desde a infância, nem acontece como um “passo de mágica”. Requer muita cautela e responsabilidade.

Muitas pessoas optam por áreas que têm mais conhecimento e afinidade, mas se frustram no meio do caminho por perceber que, apesar desses fatores, não se reconhecem naquela profissão. E, nessas horas, precisamos repensar nossas escolhas e recalcular a rota.

A dúvida na hora de escolher a profissão pode ser reflexo de conflitos, indecisão, falta de orientação adequada e autoconhecimento, entre outros motivos. O estudante de Relações Públicas Aldo Nonato Borges Junior, por exemplo, sentiu na pele a angústia da escolha do caminho profissional a seguir.

As opções foram variadas e de áreas distintas: Direito, Administração, Gestão Financeira, Técnico de Enfermagem. No final, optou por Relações Públicas e está realizado. “Fiz dois semestres de Enfermagem, cinco semestres de Direito e, depois de cinco anos afastado das salas de aula, iniciei o curso de Relações Públicas. Estou muito feliz, como nunca estive na vida”, comemora o estudante que está prestes a conquistar o diploma.

Essa aflição pela incerteza da escolha da carreira pode ser minimizada com mecanismos de ajuda facilmente encontrados na internet. O Teste Vocacional, por exemplo, é um instrumento que identifica a compatibilidade da pessoa com as áreas existentes no mercado de trabalho e o seu perfil motivacional. Dessa forma, há mais chances de realização profissional evitando conflitos que contribuem para mudança de curso ou abandono de carreira. O Educa Mais Brasil conta com essa ferramenta gratuita em seu site. O teste leva em consideração diversos fatores, como objetivos profissionais e realizações pessoais.

Confira outras dicas simples que podem te ajudar na hora de escolher a carreira ideal:





1 – Conheça bem suas áreas de interesse

Além do autoconhecimento, é fundamental conhecer a sua realidade pessoal e do mundo, assim como saber mais sobre as profissões que são do seu interesse. Conhecer bem a si mesmo te ajuda a escolher com mais tranquilidade a profissão. Por isso, faça uma lista de seus principais interesses, talentos e pontos que precisa melhorar.





2 – Busque Orientação Vocacional

A orientação vocacional pode contribuir na escolha do futuro profissional. Esse processo envolve entrevistas, dinâmicas de grupos e alguns testes psicológicos, como de personalidade, atenção concentrada, raciocínios e de habilidades e interesses profissionais. Os resultados dos testes traçam, adequadamente, um perfil profissional e, a partir daí, são indicadas as carreiras que se encaixam no perfil profissional do aluno. Mas é importante destacar que, apesar dos resultados, a escolha é sempre pessoal.





3 – Encare sua escolha como ponto de partida

Tenha em mente que a escolha da profissão não irá determinar definitivamente sua trajetória. É possível descobrir, ao longo da vida, novos gostos e aptidões. O importante é compreender que a sua escolha deve levar em conta os seus interesses pessoais, sem deixar de pensar no retorno daquela profissão, tanto financeiro, quanto de satisfação pessoal e profissional.





4 – Saiba que o vestibular não é o fim do mundo

O vestibular é um dos momentos mais importantes da vida, pois simboliza o início de uma nova fase para o estudante. Natural que este momento decisivo cause medo e ansiedade. O melhor que você pode fazer é estudar e se preparar bem para as provas de seleção. Não esqueça de cultivar momentos de descanso e lazer e com amigos e familiares.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil