Veja como recuperar documentos perdidos no Carnaval

A Ouvidoria da Polícia Militar já está de posse até agora de 567 documentos encontrados d foliões que foram perdidos nos três circuitos oficiais do Carnaval de Salvador desde o começo da festa.

Em todo Carnaval, a ouvidoria da corporação monta o serviço para guardar e entregar de volta os documentos perdidos.



A devolução acontece até domingo (26) das 8h às 20h na sede da Ouvidoria da PM, localizada na Rua do Tijolo, 3º andar, na Barroquinha. Antes da retirada, é importante verificar se a PM encontrou o documento através do site www.pm.ba.gov.br, no link documentos perdidos em serviços para o cidadão.



Após este período, o folião vai poder retirar o documento na primeira segunda-feira após o Carnaval (27), das 9h às 17h, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, no posto da Ouvidoria da PM. Depois do dia 27, os documentos serão devolvidos para os órgãos expedidores.



“O folião que encontrar um documento nos circuitos do carnaval pode entregá-lo à patrulha da PM mais próxima. As equipes da Ouvidoria da Polícia Militar estão trabalhando para catalogar e devolver aos titulares. Lembrem-se de acessar o portal www.pm.ba.gov.br para verificar se um de nossos policiais militares encontrou o documento perdido”, alerta o capitão Barroso, oficial da Ouvidoria da PM.

A Guarda Municipal também tem documentos perdidos que serão devolvidos aos donos. Até agora, GCM contabilizou 146 documentos recuperados nesse período de festa. A relação com os nomes pode ser consultada no site da instituição (www.gcm.salvador.ba.gov.br), onde estão detalhados os três pontos que atendem aos circuitos da folia.

“É importante a consulta no site, antes de se deslocar até um ponto de entrega”, destaca o inspetor Marcelo Silva.

